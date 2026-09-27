Vučić večeras podnosi ostavku

Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Republike Srbije.

Izvor: Videoplus/Printscreen

Tokom boravka u Njujorku predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u nedjelju uveče podnijeti ostavku na tu funkciju, javlja RTS.

Vučić je novinarima rekao da će ostavku najvjerovatnije podnijeti oko 20 časova.

Tada će, kako je rekao, i obrazložiti svoju odluku.

Vučić je sinoć na Instagramu napisao da je za njega bila najveća čast biti predsjednik Srbije.

"Biti predsednik Srbije za mene je bila najveća čast. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, da opravdam ukazano poverenje i da verno i odano služim svojoj zemlji. Živela Srbija!", objavio je Vučić.