Stiže stabilizacija vremena: Sunčani dani, jutra hladna, a temperature do 28 stepeni

Nakon promjenljivog vremena, BiH očekuje period stabilizacije. Od nedjelje više sunca, jutarnja magla i temperature do 28 stepeni.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Nakon promjenljivog i svježijeg vremena, slijedi stabilizacija vremenskih prilika, pokazuju najnoviji podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Od nedjelje, 27. septembra, očekuje se pretežno sunčano vrijeme, uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost.

Jutarnje temperature biće uglavnom od 6 do 12 stepeni, dok će na jugu biti toplije, do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature kretaće se od 19 do 24 stepena, a na jugu BiH do 27 stepeni.

Sve toplije početkom naredne sedmice

U ponedjeljak će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. I dalje je moguća jutarnja magla u kotlinama i uz riječne tokove.

Temperature će biti nešto više nego tokom vikenda, sa jutarnjim vrijednostima od 6 do 12 stepeni, a dnevnim od 20 do 27 stepeni. Na jugu zemlje temperatura će ponovo dostizati 27 stepeni.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Slično vrijeme očekuje se i u utorak, uz dosta sunca i malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura biće od 6 do 12 stepeni, na jugu do 15, dok će najviša dnevna iznositi od 20 do 27 stepeni.

Prema trenutno dostupnoj prognozi, srijeda, 30. septembar, takođe bi trebalo da bude sunčana, uz malu do umjerenu oblačnost i jutarnju maglu u kotlinama i uz riječne tokove. Dnevna temperatura kretaće se od 18 do 24 stepena, dok će na jugu biti toplije, do 28 stepeni.

Banjaluka, Sarajevo i Mostar

U Banjaluci se u nedjelju očekuje pretežno vedro vrijeme, uz jutarnjih oko 8 i dnevnih 21 stepen. U ponedjeljak temperatura bi trebalo da bude između 10 i 21 stepen.

U Sarajevu će nedjelja biti pretežno sunčana, sa oko 7 stepeni ujutro i 20 stepeni tokom dana. U ponedjeljak se očekuje slična temperatura.

Najtoplije će biti u Hercegovini. Mostar bi u nedjelju trebalo da ima oko 14 stepeni ujutro i 25 stepeni tokom dana, dok će u ponedjeljak dnevna temperatura takođe dostizati 25 stepeni.