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Počela nova sezona popularne sekcije "MIO MONDO KUP"

Počela nova sezona popularne sekcije "MIO MONDO KUP"

Autor Haris Krhalić
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"Mio Mondo" edukativni centar započeo je novu sezonu takmičenja za djecu od 5 do 13 godina, uz logičke, motoričke i psihofizičke izazove.

mio mondo Izvor: Udruženje Mio Mondo/Ustupljena fotografija

Dana 25.09.2026. godine, "https://mondo.ba/tag17600/mio-mondoMio Mondo" edukativni centar Banjaluka, namijenjen djeci uzrasta od 5 do 13 godina, započeo je novu sezonu popularne sekcije „MIO MONDO KUP“, takmičenja koje prati školski kalendar i tokom godine donosi niz logičkih, motoričkih i psihofizičkih izazova.

Aktivnosti centra nastavile su da se održavaju u JU OŠ „Sveti Sava“ Lauš, Banja Luka, gdje djeca kroz raznovrsne edukativne, kreativne i zabavne sadržaje uče, druže se i razvijaju svoje sposobnosti.

Djeca su podijeljena u crveni i crni tim, a kroz pažljivo osmišljene poligone, igre i zadatke zajedno osvajaju bodove i prolaze kroz različite izazove. Svaka aktivnost osmišljena je tako da, osim zabave i takmičarskog duha, podstiče razvoj koncentracije, koordinacije, snalažljivosti, samopouzdanja, komunikacije i međusobne saradnje.

Izvor: Udruženje Mio Mondo/Ustupljena fotografija

Poseban značaj ovog koncepta ogleda se u tome što djeca kroz pobjede, poraze i nove pokušaje uče kako da prihvate rezultat, ostanu motivisana, podrže prijatelja i shvate da se napredak gradi trudom, upornošću i zajedništvom.

Na ovaj način stvara se okruženje u kojem se učenje, igra, druženje i motivacija međusobno dopunjuju, a djeca svakom novom susretu prilaze sa još većim interesovanjem i željom da učestvuju.

„Uz ovakav trud, posvećenost i organizaciju, želimo da djeci ne pružimo samo kvalitetno provedeno vrijeme, već da stvaramo uspomene koje će pamtiti cijeli život. Posebno nam je važno da svako dijete osjeti da iza njega stoji organizacija koja ga prati, bodri i pruža mu podršku da raste, razvija se i vjeruje u sebe. Upravo to je suština "Mio Mondo" edukativnog centra – da kroz igru, učenje, druženje, pobjede i poraze zajedno rastemo i dolazimo do cilja“, izjavio je Aleksandar Sladojević, predsjednik Udruženja za edukaciju djece „Mio Mondo“, Banjaluka.

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