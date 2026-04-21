Djeca učila kroz igru i prirodu: Izlet na Kozari pun osmijeha i avanture

Udruženje za edukaciju djece „Mio Mondo“ iz Banjaluke u saradnji sa brojnim partnerima organizovalo je ove nedjelje potpuno besplatan izlet za 30 učesnika u prelijepom ambijentu „Eko kampa Kozara“.

Kako su saopštili, tokom boravka, djeca su kroz različite aktivnosti – od kreativnog rada, istraživanja prirode, do „Mio Mondo“ potrage za blagom, imala priliku da uče kroz iskustvo, razvijaju samopouzdanje, timski duh i osjećaj pripadnosti.

"Pored navedenog djeca su uživala u razgledanju kampa i kamp opreme, slušala predavanje o "Eko kampu kozara", razgledala domaće životinje, oslikavali burad u kampu i učestvovali u kreativnim crtežima, a za kraj uživali su u besplatnim vožnjama kvadovima", stoji u saopštenju.

Za sve učesnike bili su obezbijeđeni hrana i piće tokom cijelog izleta.

„Naš cilj nije samo edukacija, već stvaranje zdravog okruženja u kojem djeca razvijaju svoje potencijale kroz igru, druženje i životna iskustva. Boravak u prirodi, kao što je ‘Eko kamp Kozara’, ima ogroman značaj za njihov pravilan rast i razvoj", izjavio je Aleksandar Sladojević, predsjednik ovog udruženja.

Kako je naveo, ovakve aktivnosti predstavljaju važan dio kontinuiranog rada udruženja na jačanju socijalnih vještina, empatije i kritičkog razmišljanja kod djece.

"Mio Mondo" nastavlja sa organizacijom sličnih sadržaja, sa ciljem da što većem broju djece omogući srećno i kvalitetno djetinjstvo", poručio je Sladojević.

