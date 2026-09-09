Košarkaška zvijezda među najmlađima: Milica Deura djeci prenijela iskustvo i ljubav prema sportu

Udruženje za edukaciju djece „Mio Mondo“ Banjaluka ugostilo je Milicu Deuru, jednu od najboljih banjalučkih košarkašica, u okviru projekta „Moj korak prema budućnosti“.

Izvor: Udruženje Mio Mondo/Ustupljena fotografija

Kroz druženje sa mališanima, Milica je predstavila zanimanje profesionalne košarkašice i podijelila iskustva iz svoje sportske karijere. Govorila je o putu do uspjeha, važnosti discipline, upornosti i odricanja, ali i o značaju sporta za pravilan rast i razvoj djece.

Druženje je nastavljeno u JU OŠ "Sveti Sava" na Laušu, gdje je Milica, uz prisustvo roditelja, održala košarkaški čas i djeci kroz praktičan rad približila ovaj sport.

Posebnu pažnju mališana privukao je kreativni dio uz materijale Denver Nuggetsa, koje je Udruženju „Mio Mondo“ dostavio Community Relations tim Kroenke Sports & Entertainment, uz odobrenje da se koriste u radu sa djecom. U poruci upućenoj Udruženju istaknuta je i podrška kampanji "Zajedno do cilja", kroz želju da se dio duha Denver Nuggetsa prenese mališanima uključenim u programe Mio Mondo.

"Bilo mi je izuzetno zadovoljstvo biti gost radionice edukativnog centra za djecu Mio Mondo. Mališani su me odusevili svojim ponašanjem i nivoom paznje koji su pokazali. Uživala sam u prilici da im mogu prenijeti i podijeliti s njima neka svoja košarkaska iskustva i put profesionalnog sportiste. Vjerujem da je i njima bilo jednako lijepo. Sve pohvale za rad centra, želim im sreću i uspjeh u daljem radu. Imaju moju punu podršku", poručila je Milica Deura

"Ovo je jedinstven projekat kroz koji djeca znanja i iskustva usvajaju direktno od poznatih i uspješnih ljudi. Želimo da svako zanimanje upoznaju i kroz praksu, njegove prednosti, izazove i put koji vodi do uspjeha, te tako lakše prepoznaju vlastite talente i interesovanja", izjavio je Aleksandar Sladojević, predsjednik Udruženja za edukaciju djece „Mio Mondo“ Banja Luka i kreator projekta „Moj korak prema budućnosti“.

Projekat "Moj korak prema budućnosti" nastavlja da povezuje djecu sa uspješnim ljudima iz različitih oblasti, omogućavajući im da zanimanja upoznaju iz prve ruke i kroz praktično iskustvo naprave svoj korak prema budućnosti.

(Mondo)