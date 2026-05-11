Mali kuhari oduševili u Banjaluci: Kroz igru i kulinarsku radionicu učili o kreativnosti i zajedništvu

U organizaciji Udruženja za edukaciju djece „Mio Mondo“ iz Banjaluke, 8. maja održana je vesela kulinarska radionica za 35 mališana.

Izvor: Bojan Tatić

Tokom radionice djeca su imala priliku da kroz igru, druženje i praktičan rad razvijaju kreativnost u kuhinji.

Mali učesnici sa velikim oduševljenjem pripremali su različite vrste pica – od kaprićoze i margarite, do vegetarijane i pice sa pršutom, dok su za slatki završetak radionice pravili jagode u čokoladi.

Radionicu su vodile Aleksandra Štrbac i Tijana Štrbac uz veliku podršku domaćina Daria Klincova, pedagoga Mire Marić i vrijednih volontera koji su svojim trudom i toplinom doprinijeli da atmosfera bude ispunjena smijehom, učenjem i zajedništvom.

Posebnu čar radionici dali su mali kuhari koji su, u svojim keceljama i kapicama, sa osmijehom i velikim uzbuđenjem stvarali prava mala kulinarska djela. Zahvaljujući podršci prijatelja radionice, djeca su imala priliku da uživaju u lijepo pripremljenom i veselom ambijentu prilagođenom upravo njima.

Poseban trenutak radionice bio je kada su djeca na kraju pripremljene pice poslužili roditeljima, bakama i tetkama, uživajući zajedno u plodovima svog rada. Upravo takvi trenuci pokazuju da je djeci potrebno veoma malo da budu srećna – pažnja, podrška, prilika da stvaraju i osjećaj zajedništva.

"Naš cilj je da djeci pružimo priliku da kroz kreativne aktivnosti uče i razvijaju samostalnost. Takodje, cilj je da na ovaj način jačamo svijest o u usvajanju zdravih životnih navika, sa naglaskom da djeca provode kvalitetno vrijeme u zdravom i podsticajnom okruženju," poručio je predsjednik Udruženja za edukaciju djece "Mio Mondo" Aleksandar Sladojević.

