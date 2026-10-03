U susret sezoni grijanja: "Eko toplane" predlažu višu cijenu, zbog dotrajale mreže mogući lokalni kvarovi

Sezona grijanja trebalo bi da počne 15. oktobra, a "Eko toplane" u novi ciklus ulaze sa zalihama drvne sječke dovoljnim do kraja godine, dotrajalom distributivnom mrežom i zahtjevom za povećanje cijene toplotne energije.

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Iz ovog preduzeća navode da su od 1. oktobra u stanju pogonske spremnosti, te da grijanje može početi i ranije ukoliko prosječna dnevna temperatura spoljnog vazduha dva uzastopna dana bude niža od 12 stepeni Celzijusa. U zavisnosti od vremenskih prilika, moguća je i isporuka toplotne energije nakon planiranog kraja sezone 15. aprila.

Kada je riječ o energentima, trenutne zalihe drvne sječke trebalo bi da budu dovoljne do 31. decembra, pod uslovom racionalne potrošnje.

"Nabavka energenta je kontinuiran proces i nastavlja se tokom sezone. U toku je i nabavka ostalih potrebnih energenata. Uprkos nestašicama pojedinih energenata na tržištu, nabavke se za sada uspješno realizuju. Aktuelno ugovorena cijena drvne sječke je približno od 12 do 15 odsto viša nego prethodne sezone grijanja, dok je rast cijena transporta dodatno povećao ukupne troškove nabavke", istakli su oni, piše "Glas Srpske".

Pokretanje toplih proba, koje podrazumijevaju postepeno stavljanje sistema u funkciju i provjeru njegovog rada prije prelaska u redovan režim, zavisiće od meteoroloških uslova i dinamike pripreme sistema.

Ovogodišnji remont distributivne mreže obilježio je nedostatak novca, zbog čega je obim rekonstrukcije bio manji od potrebnog, a iz "Eko toplana" navode da su raspoloživa sredstva usmjerili prvenstveno na sanaciju šahtova, podstanica i drugih kritičnih tačaka.

"Među značajnijim zahvatima su rekonstrukcija oko 100 metara vrelovoda u ulici Krajiških brigada, sanacija vrelovoda u Novoj varoši kod ambulante i u ulici Petra Kočića kod zgrade Eparhije Srpske pravoslavne crkve. Identifikovane su i druge kritične dionice, ali zbog nedostatka sredstava nisu mogle biti obuhvaćene remontom 2026. godine", kažu oni.

Koliki je obim problema pokazuju i procjene preduzeća prema kojima je za rekonstrukciju kritičnih trasa potrebno oko 16 miliona evra.

"Očekujemo da bi planirano finansiranje rekonstrukcije mreže u iznosu od pet miliona evra kreditnih i dva miliona evra grant sredstava, koje treba da realizuje grad Banjaluka, omogućilo rekonstrukciju dijela najkritičnijih trasa", dodali su iz "Eko toplana".

Zbog dotrajalosti dijela distributivne mreže i ove sezone postoji rizik od lokalnih kvarova i privremenih prekida isporuke, posebno na početku sezone tokom stabilizacije sistema.

"Nedostatak energenta ne očekujemo kao razlog prekida isporuke. Tehničke ekipe biće angažovane na praćenju sistema i što bržoj sanaciji eventualnih kvarova", poručili su oni.

Iako parcijalne sanacije umanjuju rizik od kvarova na nekim lokacijama, iz "Eko toplana" kažu da se trajna pouzdanost isporuke može obezbijediti samo sistematskom rekonstrukcijom i kontinuiranim ulaganjima.

Uz rast troškova nabavke energenata i održavanja sistema, "Eko toplane" i dalje insistiraju na korekciji cijene toplotne energije.

"Nadležnim organima grada dostavljene su finansijske analize i obrazloženja koja ukazuju na nesrazmjer između rasta troškova funkcionisanja sistema i postojećeg nivoa prihoda. "Eko toplane", ne mogu samostalno promijeniti cijenu grijanja. Odluka o eventualnoj korekciji zahtijeva postupanje nadležnih gradskih organa. Do donošenja drugačije odluke primjenjuje se postojeći tarifni sistem. Važeće cijene javno su dostupne na našoj stranici", kazali su iz preduzeća.

U "Eko toplanama" poručuju da im je prioritet da sistem pripreme za početak sezone u skladu sa mogućnostima, te da probleme otklanjaju u najkraćem roku, uz pravovremeno informisanje građana.

Primjedbe

Iz "Eko toplana" kazali su da sve prijave korisnika, kvarove i probleme tokom prethodnih sezona analiziraju te da oni predstavljaju jedan od osnova za određivanje prioriteta tokom godišnjeg remonta.

"Istovremeno smo unaprijedili komunikaciju sa korisnicima i informisanje o stanju sistema, radovima i eventualnim prekidima, kako bi građani pravovremeno dobijali informacije. Korisnicima su dostupni besplatna info-linija 0800 502 12, korisnički servis, internet stranica i digitalni kanali "Eko toplana", kazali su oni.