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Čovjek koji je od vremenske prognoze napravio čas narodne mudrosti: Održana komemoracija Nebojši Kuštrinoviću

Čovjek koji je od vremenske prognoze napravio čas narodne mudrosti: Održana komemoracija Nebojši Kuštrinoviću

Autor Dušan Volaš
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Na komemoraciji poznatom banjalučkom meteorologu Nebojši Kuštrinoviću poručeno je da nas je napustio čovjek koji je bio nerazdvojni dio svakodnevnog života Banjaluke i Srpske.

Održana komemoracija Nebojši Kuštrinoviću Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je u svom obraćanju da je Kuštrinović pokazao kako se sa ponosom nosi ime svog grada i Republike, spajajući profesionalnost i iskrenu ljubav prema narodu kojem je služio.

"Danas se opraštamo od čovjeka koji je bio više od stručnjaka u svojoj profesiji. Čitav svoj radni i životni vijek posvetio je meteorologiji i svoje bogato znanje stavio u potpunosti u službu zajednice", rekao je Karan, prenosi Srna.

On je ocijenio da će Kuštrinović ostati trajno upisan u pamćenju naroda po jedinstvenoj sposobnosti da suvu, tehničku nauku pretvori u toplu, svima razumljivu ljudsku riječ.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Povezujući meteorološke izvještaje sa narodnim poslovicama, starim vjerovanjima i mudrošću predaka, građane je svakodnevno podsjećao na snagu baštine. Sa blagim osmijehom, prepoznatljivim humorom i izuzetnom neposrednošću, uspio je da od vremenske prognoze napravi kratki čas narodne mudrosti i zavičajne ljubavi", naglasio je Karan, dodavši da je zbog toga Kuštrinović u domovima širom Srpske dočekivan kao drag gost.

Uputivši saučešće porodici, Karan je zaključio da dugogodišnji rad i iskren odnos prema narodu ostavljaju dubok trag u istoriji ovog zavičaja.

Od Kuštrinovića se oprostio i njegov nećak, banjalučki privrednik Saša Trivić, koji je posebno ukazao na njegovu vezanost za zajednicu.

"Nebojša je volio ljude, družio se, nikad u kući. Sport, meteorologija i ljudi bili su njegova velika ljubav. I broj ljudi koji je danas ovdje govori da je ostavio trag u Banjaluci i da je, na neki način, postao njen zaštitni znak", izjavio je Trivić.

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Nebojša Kuštrinović in memoriam komemoracija

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