Plaža puna leševa: Desetine uginulih mladunaca kitova na argentinskoj obali (Video)

Više desetina mrtvih mladunaca kitova isplivalo je na plaže duž argentinskog poluostrva Valdes, saopštili su zvaničnici.

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Bakterijska infekcija trenutno se smatra najvjerovatnijim uzrokom uginuća.

Bakterija može da izazove sistemsku bolest kod mladunaca kitova, a zasad nisu pronađeni dokazi o uticaju ljudskog faktora.

Pokrajinske vlasti provjeravaju nasukane brodove u ovoj oblasti u saradnji sa naučnicima, prenijela je agencija DPA.

Pogođene životinje pripadaju vrsti eubalena asutralis, koja migrira do obala Argentine, Brazila i Urugvaja radi razmnožavanja i odgajanja mladih. Veliki broj životinja okuplja se u zalivima sjeverne Patagonije.

Vlasti navode da bi ova uginuća mogla da budu dio prirodne dinamike, pošto mortalitet može znatno da varira između i unutar sezona razmnožavanja.

(Mondo)