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Edija Ramu gađali jajima u Njujorku: Protest tokom posjete albanskog premijera Generalnoj skupštini UN

Edija Ramu gađali jajima u Njujorku: Protest tokom posjete albanskog premijera Generalnoj skupštini UN

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Albanskog premijera Edija Ramu demonstranti su dočekali protestom u Njujorku i bacali jaja u njegovom pravcu, prenosi albanska mreža CNA.

Edija Ramu gađali jajima u Americi Izvor: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

Albanski premijer Edi Rama dočekan je protestom tokom posete Njujorku, gdje boravi zbog aktivnosti povezanih sa Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija.

Grupa demonstranata okupila se u blizini mjesta na kojima se održavaju aktivnosti albanske delegacije.

Tokom protesta čuli su se povici protiv vlade i albanskog premijera. Albanski aktivisti u Sjedinjenim Američkim Državama ranije su pozvali na protest tokom Raminog boravka u Njujorku, prenosi CNA.

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Tagovi

Edi Rama SAD demonstracije

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