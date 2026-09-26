Edija Ramu gađali jajima u Njujorku: Protest tokom posjete albanskog premijera Generalnoj skupštini UN

Albanskog premijera Edija Ramu demonstranti su dočekali protestom u Njujorku i bacali jaja u njegovom pravcu, prenosi albanska mreža CNA.

Izvor: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

Albanski premijer Edi Rama dočekan je protestom tokom posete Njujorku, gdje boravi zbog aktivnosti povezanih sa Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija.

Breaking - PM Edi Rama confronted by Albanian protesters in NYC while attending the UN General Assembly! One of the protesters threw eggs at him, while others shouted "Mafioso, thief, and criminal!" Albanians seem determined to see him gone.https://t.co/L9plUxlnFypic.twitter.com/ROe1fP9QiT — Tirana Report (@Tirana_Report)September 25, 2026

Grupa demonstranata okupila se u blizini mjesta na kojima se održavaju aktivnosti albanske delegacije.

Tokom protesta čuli su se povici protiv vlade i albanskog premijera. Albanski aktivisti u Sjedinjenim Američkim Državama ranije su pozvali na protest tokom Raminog boravka u Njujorku, prenosi CNA.