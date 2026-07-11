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Albanija gori zbog koncerta Kanjea Vesta! Rama iskeširao 4.000.000 evra i ne obazire se na komentare

Albanija gori zbog koncerta Kanjea Vesta! Rama iskeširao 4.000.000 evra i ne obazire se na komentare

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Koncert, zakazan za danas, 11. jul, neposredno pored Tirane biće održan na improvizovanom stadionu izgrađenom specijalno za ovaj događaj.

Edi Rama platio 4 miliona evra za koncert Kanje Vesta u Albaniji Izvor: Facebook printscreen / Edi Rama

Albanski premijer Edi Rama brani odluku da potroši 4 miliona evra na koncert američkog repera Kanjea Vesta, pokušavajući da smiri bijes javnosti zbog događaja koji je dodatno podgrijao proteste i zahtjeve za njegovu ostavku.

Kontroverzni reper Kanje Vest, poznat i kao Je, dobio je zabranu nastupa u nekoliko evropskih zemalja ovog ljeta nakon izjava koje su uključivale hvaljenje Adolfa Hitlera i sadržaje sa nacističkom simbolikom.

Koncert, zakazan za danas, 11. jul, neposredno pored Tirane biće održan na improvizovanom stadionu izgrađenom specijalno za ovaj događaj, piše Reuters.

"Izdvojili smo 4 miliona evra u posljednjem trenutku, kako bismo izbjegli brukanje Albanije u očima skoro 25.000 stranih posjetilaca iz 80 zemalja koji su već kupili karte da vide Kanjea Vesta, dok su mnogi drugi bili oprezni i strahovali da bi koncert mogao biti otkazan", naveo je Edi Rama na Fejsbuku.

Pogledajte susret Kanjea i Rame: 

Rama je rekao da se očekuje da će ovaj događaj generisati najmanje 100 miliona evra prihoda za zemlju, nakon naglog skoka u rezervacijama smještaja u vrijeme koncerta.

Ramina objava privukla je lavinu negativnih komentara na njegovoj Fejsbuk stranici.

"Albanija se sramoti kada dočekuje pjevača koji se divi Hitleru", napisao je jedan komentator. "Sramota, ne mojim parama!", dodao je drugi.

Svakodnevni protesti održavaju se u Tirani već duže od mjesec dana. Pokrenuti su planovima za luksuzno odmaralište koje gradi zet američkog predsjednika Donalda Trampa, Džared Kušner.

Demonstranti su kasnije osudili i druge projekte obalnog razvoja u blizini zaštićenih područja, a takođe su zahtijevali ostavku Rame, optužujući njegovu vladu za korupciju, što Rama poriče.

(b92 / MONDO)   

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Tagovi

Albanija Edi Rama Kanje Vest

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