logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ramine bijele patike ukrale šou na samitu NATO: Rute ih pokazao Trampu, kamere snimile reakciju predsjednika SAD

Ramine bijele patike ukrale šou na samitu NATO: Rute ih pokazao Trampu, kamere snimile reakciju predsjednika SAD

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Bijele patike Edija Rame ponovo su privukle pažnju na samitu NATO-a u Ankari, a snimak susreta sa Donaldom Trampom brzo se proširio društvenim mrežama.

Mark Rute pokazivao na bijele patike Edija Rame Izvor: Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom zvaničnog fotografisanja lidera na samitu NATO-a u Ankari, pažnju prisutnih privukao je albanski premijer Edi Rama, koji je i ovog puta uz klasično odijelo nosio bijele patike, po čemu je već postao prepoznatljiv.

Rama, visok 201 centimetar, bio je i meta šala svojih kolega. Francuski predsjednik Emanuel Makron i još nekoliko lidera našalili su se na račun njegove visine dok su zauzimali mjesta za zajedničku fotografiju.

https://youtube.com/shorts/nLez5FcaTVs?si=rgMu2Si9kR9vE_zX

U dobrom raspoloženju, Rama je uz osmijeh odgovorio: "Da siđem jedan stepenik?", što je izazvalo smijeh okupljenih.

Jedan od trenutaka koji je privukao najviše pažnje dogodio se kada je generalni sekretar NATO-a Mark Rute pokazao Donaldu Trampu Ramine bijele patike, očigledno želeći da podijeli šalu sa američkim predsjednikom.

Za razliku od ostalih lidera, Tramp nije reagovao na gest niti se uključio u šalu, već je ostao ozbiljan i ravnodušan.

Kamere su u tom trenutku zabeležile i izraz lica Edija Rame, koji je, prema pisanju pojedinih medija, djelovao vidno neprijatno nakon što je shvatio da je pažnja usmjerena na njegovu obuću. Snimak sa fotografisanja ubrzo je postao tema na društvenim mrežama, gde su korisnici komentarisali i Ramine patike i Trampovu hladnu reakciju.

 (Haberler/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Edi Rama Mark Rute samit NATO

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ