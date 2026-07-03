NATO šalje ogromnu vojnu pomoć Ukrajini: Veliki preokret pred samit u Ankari

Saveznici NATO-a će na samitu u Ankari odobriti 140 milijardi evra vojne pomoći Ukrajini za naredne dvije godine. Glavni teret preuzeće Evropa i Kanada, nakon što su SAD smanjile podršku.

Izvor: YouTube/screenshot/MILITARY TUBE TODAY/Profimedia

Saveznici će na samitu NATO-a u Ankari obećati milijarde evra vojne pomoći Ukrajini, rekli su danas izvori njemačkoj novinskoj agenciji dpa.

Ambasadori 32 članice podržali su inicijativu na sastanku u Briselu. Prema planu, NATO će za naoružavanje i obuku ukrajinskih vojnika izdvojiti 70 milijardi evra godišnje u naredne dvije godine, ukupno 140 milijardi evra.

U to je, međutim, uključen zajam EU Ukrajini od 60 milijardi evra za 2026. i 2027. godinu. To znači da će saveznici 40 milijardi evra godišnje morati da pokriju iz svojih nacionalnih budžeta, prenosi dpa.

SAD su smanjile pomoć

Očekuje se da će lideri NATO-a plan zvanično odobriti za pet dana u Ankari. Najveći dio novca obezbijediće evropske članice i Kanada, nakon što su SAD smanjile finansijsku pomoć Ukrajini pod predsjednikom Donaldom Trampom. Njemačka je već ranije objavila da u 2026. godini namjerava da pomogne Ukrajini sa 11,5 milijardi evra.

NATO je posljednjih mjeseci pomagao Kijevu kroz program nazvan Spisak prioritetnih potreba za Ukrajinu, poznat pod skraćenicom PURL. Program funkcioniše tako što SAD prodaju naoružanje i municiju evropskim saveznicima i Kanadi, koji ih potom prosljeđuju Ukrajini.

(Mondo.rs)