(Video) Totalna blokada Krima: Snimci haosa obilaze svijet, nema struje i goriva

Ukrajina je saopštila da je izvela seriju napada dronovima na infrastrukturne ciljeve na Krimu, uključujući željeznički most kod sela Rozdolne, skladište nafte u Kerču, električnu trafostanicu i distributivnu stanicu za tečni prirodni gas u Simferopolju.

Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

Ukrajinske specijalne snage tvrde da je most preko Sjevernokrimskog kanala, važna logistička ruta za snabdjevanje ruskih snaga na jugu Ukrajine, djelimično urušen nakon više udara dronova.

Prema navodima BBC, posljedice napada osjećaju se širom okupiranog Krima. Vlasti su zabranile prodaju goriva građanima, a zalihe su rezervisane za državne službe i prioritetne potrebe. Stanovnici prijavljuju nestašice goriva, povremene nestanke struje i prazne rafove u prodavnicama. U Sevastopolju javni prevoz, prodavnice i ugostiteljski objekti rade samo tokom dana, dok se ulična rasvjeta noću ne uključuje.

Ruski lider na Krimu Sergej Aksjonov naredio je obustavu prodaje goriva na benzinskim pumpama, dok su cijene već ranije značajno porasle. Građani navode da su prinuđeni da koriste bicikle ili ograniče korišćenje automobila zbog neizvjesnosti oko snabdjevanja.

Nestašice su povezane sa intenzivnim ukrajinskim napadima na ruske rafinerije i logističku infrastrukturu. Ukrajinski zvaničnici ovu strategiju nazivaju „logističkom blokadom“. BBC Verify je tokom juna identifikovao najmanje šest napadnutih mostova na Krimu, uključujući ključne drumske i željezničke pravce. Satelitski snimci pokazuju da su ruske snage na pojedinim lokacijama postavile privremene pontonske mostove, što je izazvalo velike gužve i dodatne probleme u transportu.

Krim je za Rusiju od ključnog značaja za snabdjevanje trupa na jugu Ukrajine. Nakon ranijih napada na Kerčki most, Moskva se oslanjala na alternativne rute preko okupiranih teritorija, ali i one su sada pod pritiskom ukrajinskih udara dronovima srednjeg dometa.

Ruski zvaničnici priznaju da je situacija teška, ali tvrde da je pod kontrolom. Moskva je već obustavila izvoz benzina i mlaznog goriva, a razmatra i dodatna ograničenja izvoza dizela. U međuvremenu, na Krimu su zatvoreni pojedini dječiji kampovi, dok turisti na društvenim mrežama objavljuju snimke praznih benzinskih pumpi i upozoravaju putnike da ponesu sopstvene zalihe goriva.

Analitičari ocjenjuju da napadi na mostove i logističke koridore predstavljaju dugoročan problem za rusko snabdjevanje, jer otežavaju dopremanje goriva i vojne opreme, čineći ratnu logistiku sve skupljom i rizičnijom.

(Mondo.rs)