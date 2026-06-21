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Ukrajina napala Krim: Gore skladišta nafte, ima poginulih i desetine povrijeđenih

Ukrajina napala Krim: Gore skladišta nafte, ima poginulih i desetine povrijeđenih

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Najmanje četiri osobe poginule su, a više desetina je povrijeđeno u noćašnjim napadima ukrajinskih dronova na Krim.

Ukrajina napala Krim Izvor: youtube/screenshot/4K Urban & Nature/profimedia/shutterstock

Ukrajinski dronovi tokom noći izveli su napade na više lokacija na poluostrvu, pri čemu su pogođeni skladište nafte u Kerču i objekti za skladištenje goriva koje ruska vojska koristi za snabdijevanje svojih snaga, saopštili su zvaničnici.

Istovremeno, lokalne vlasti u ruskoj Krasnodarskoj oblasti saopštile su da je u napadu na objekat za transport nafte poginula jedna osoba koja se nalazila na putničkom trajektu, dok je na naftnom terminalu izbio požar.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oboreno ukupno 239 ukrajinskih dronova.

Zelenski potvrdio napade

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage izvele napade na skladište nafte u Kerču na Krimu, kao i na objekat za transport nafte u Krasnodarskoj oblasti.

Na društvenim mrežama objavljeni su brojni snimci eksplozija i požara širom Krima. Telegram kanal "Krimski veter" objavio je da je u Kerču izbio veliki požar u skladištu goriva, dok se iznad grada nadvio gust dim.

Ruske vlasti su tokom noći privremeno zatvorile saobraćaj preko Kerčkog mosta koji povezuje Krim sa Krasnodarskom oblašću.

Krim se suočava sa nestašicom goriva

Ukrajina je posljednjih nedjelja pojačala napade dronovima na Krim, gdje se nalazi sjedište ruske Crnomorske flote. Cilj napada su, prema navodima ukrajinske strane, logistički pravci i infrastruktura za snabdijevanje ruskih snaga.

Zbog oštećenja elektroenergetske mreže, u više dijelova Krima došlo je do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev saopštio je da kasne isporuke goriva i da je obustavljena planirana distribucija benzina privatnim vozačima, dok će gorivo biti dostupno samo za potrebe državnih službi.

Zbog pogoršane bezbjednosne situacije, predstavnici turističkog sektora procjenjuju da će ovog ljeta milioni turista odustati od putovanja na Krim.

 (Al Džazira/Mondo)

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Rat u Ukrajini Krim Rusija

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