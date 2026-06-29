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Novi žestoki ruski napadi na gradove u Ukrajini: Ubijeno je devet osoba, desetine civila ranjeno (Foto)

Novi žestoki ruski napadi na gradove u Ukrajini: Ubijeno je devet osoba, desetine civila ranjeno (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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U žestokim ruskim napadima na Dnjipro, Zaporožje i Harkov ubijeno je najmanje devetoro, a ranjeno više desetina civila. Zelenski je apelovao na Evropu za jaču PVO odbranu.

novi jaki napadi rusije na ukrajinu, stradalo 9 osoba Izvor: Ukrinform / ddp USA / Profimedia

U ruskim napadima širom Ukrajine ubijeno je devet osoba, a desetine su ranjene, saopštile su vlasti, dok su se napadi nastavili i poslijepodne, pri čemu je broj ubijenih rastao.

U raketnom napadu na jugoistočni grad Dnjipro ubijeno je petoro ljudi, a ranjeno 29, rekao je regionalni guverner Oleksandr Hanža na Telegramu.

"Rusija je pokrenula raketni napad na Dnjipro, ciljajući infrastrukturu", objavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na mreži Iks (X) i dodao da su u toku spasilačke operacije.

"Ključno je da Evropa bude što aktivnija u razvoju sopstvene protivbalističke odbrane, sopstvenih sistema i raketa", rekao je Zelenski.

Žestoki napadi

U odvojenom napadu ruskog drona na putnički minibus u Zaporožju ubijena su dva muškarca i jedna žena, a osam osoba je povrijeđeno, uključujući sedmogodišnjeg dječaka, rekli su regionalni zvaničnici.

Navođena bomba pogodila je i severoistočni grad Harkov, usmrtivši 23-godišnju ženu i ranivši 10 osoba, prema rečima tamošnjih zvaničnika. U tom napadu oštećen je tramvaj i više od 15 automobila, rekao je gradonačelnik Ihor Terehov. Harkov, Dnjipro i Zaporožje, tri velika industrijska grada, bili su meta višestrukih ruskih napada tokom rata, koji je sada u petoj godini.

Rusija se nije oglasila o napadima. Ruski rat u Ukrajini ubio je hiljade ukrajinskih civila. Moskva je takođe optužila Ukrajinu za gađanje civilnih ciljeva tokom napada na Rusiju ili područja pod ruskom okupacijom, iako u mnogo manjem obimu. Obe strane poriču ciljanje civila.

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Tagovi

Rusija Rat u Ukrajini napad žrtve

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