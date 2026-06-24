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Fico pred samit u Ankari: Slovačka neće dati novac za naoružavanje Ukrajine

Fico pred samit u Ankari: Slovačka neće dati novac za naoružavanje Ukrajine

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Slovački premijer Robert Fico poručio je da Bratislava neće učestvovati u finansiranju novog NATO vojnog paketa za Ukrajinu od 70 milijardi evra.

Fico poručio: Slovačka ne daje novac za oružje Ukrajini Izvor: Roman Hanc / TASR / Profimedia

Slovačka neće izdvajati budžetska sredstva za vojnu pomoć Ukrajini u novom paketu pomoći Kijevu od NATO saveza od 70 milijardi evra, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

"Sa velikom zabrinutošću pratim pripreme za samit NATO-a u Ankari. Samit će biti održan u prvoj sedmici jula i čujem da ponovo žele da prikupe novac za Ukrajinu", rekao je Fico u razgovoru sa studentima.

On je dodao da se govori o pomoći od 70 milijardi evra.

"Ovo govorim prvi put javno: Učiniću sve da osiguram da Slovačka ne učestvuje u vojnom zajmu Ukrajini. Spremni smo da pružimo humanitarnu pomoć Ukrajini", naglasio je slovački premijer.

On je podvukao da Bratislava "iz svog budžeta neće dati Ukrajini novac za oružje i rat".

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Tagovi

Slovačka Ukrajina Robert Fico

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