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Snimci sa ulica Moskve: Rakete lete svuda, vojnici pucaju, ljudi bježe u zaklon

Snimci sa ulica Moskve: Rakete lete svuda, vojnici pucaju, ljudi bježe u zaklon

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Društvenim mrežama šire se bizarni snimci haosa na ulicama Moskve tokom drugog ukrajinskog napada dronovima na energetska postrojenja u ruskoj prestonici za samo dva dana.

Snimci napada Ukrajine na Moskvu Izvor: HOGP/Krasnodar regional governor Veni

Na snimcima se vide muškarci u vojnim uniformama koji, okruženi civilima koji traže zaklon, snimaju događaje, smiju se i djeluju opušteno dok pucaju na dronove iz vatrenog oružja, pa čak i iz prenosivih protivvazdušnih raketnih sistema. Iznad grada u isto vrijeme dižu se oblaci crnog dima.

Posebnu pažnju izazvali su kadrovi na kojima meci i projektili promašuju mete i završavaju ko zna gdje, dok rakete iz ručnih bacača lete u potpuno drugom smjeru od očekivanog. Na jednom snimku vidi se i građanin koji na dronove puca iz pištolja, navodno Makarova kalibra 9 mm.

Novi snimci podgrijali su spekulacije da je tokom velikog napada došlo do ozbiljnog incidenta u kojem je ruska protivvazdušna raketa možda pogodila skladište nafte u moskovskoj rafineriji Kapotnja, jednom od najvažnijih energetskih objekata u zemlji. Poslije udara uslijedila je snažna eksplozija, a na video-zapisima vidi se kako poklopac rezervoara leti visoko u vazduh.

Izvor: east2west news / WillWest News / Profimedia

„Ako se hiljade dronova-mamaca lansiraju na Moskvu, moskovska protivvazdušna odbrana će jednostavno spaliti cijeli grad“, ironično je komentarisao Anton Geraščenko, bivši savjetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova.

Ukrajinske snage su u četvrtak izvele jedan od najvećih vazdušnih napada na rusku teritoriju od početka rata. Glavna meta bila je upravo rafinerija Kapotnja na jugoistoku Moskve, pogođena drugi put za dva dana. Prema navodima ukrajinske vojske i Instituta za proučavanje rata (ISW), izbilo je više požara, uključujući i u glavnim proizvodnim jedinicama.

Kapotnja je ključna za snabdijevanje Moskve gorivom, obezbjeđujući do 40 odsto benzina i oko 50 odsto dizela.

Izvor: east2west news / WillWest News / Profimedia

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je tokom noći oboreno 555 ukrajinskih dronova, dok je ukupan broj presretnutih letjelica i projektila navodno dostigao gotovo 1.000. Lokalne vlasti navode da je oko 200 dronova presretnuto u području Moskve, ali te tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

Uprkos tome, snimci pokazuju da su dronovi probili odbranu i izazvali požare i poremećaje u vazdušnom saobraćaju, zbog čega su sva četiri moskovska aerodroma privremeno obustavila rad. Kremlj je ipak pohvalio „visoke performanse“ sistema protivvazdušne odbrane.

Video-zapisi, međutim, prikazuju i neuspješna presretanja. Na jednom snimku projektil sistema Pancir prolazi pored ukrajinskog drona, a zatim naglo skreće u suprotnom smjeru.

Moskva godinama jača protivvazdušnu odbranu zbog učestalih ukrajinskih napada. Pancir sistemi postavljeni su na krovove zgrada i tornjeva, a tokom prošle godine raspoređeno je više desetina novih sistema. Prema pojedinim procjenama, od 2023. godine u i oko Moskve nalazi se više od 100 dodatnih sistema PVO.

Stanovnici su objavili desetine snimaka udara i presretanja, a analitičari ocjenjuju da bi ovaj napad mogao da označi novu fazu ukrajinskog vazdušnog rata dugog dometa.

 Istovremeno, ruski proratni komentatori traže oštre kazne za građane koji objavljuju snimke. Voditelj kanala Solovjov Live Armen Gasparjan pozvao je bezbjednosne službe da uz pomoć tehnologije prepoznavanja lica identifikuju autore snimaka, uhapse ih i ispitaju, nazivajući ih „dobrovoljnim pomagačima“ ukrajinske vojske.

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Rusija Ukrajina Moskva

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