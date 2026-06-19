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Ovo je prijedlog primirja u Ukrajini: Tramp promijenio "ploču", sve je u njegovim rukama

Ovo je prijedlog primirja u Ukrajini: Tramp promijenio "ploču", sve je u njegovim rukama

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Tramp navodno pokazao promjenu u stavu prema ratu u Ukrajini zbog čega postoji mogućnost pregovora o prekidu vatre.

prijedlog primirja u ukrajini Izvor: photoibo/Noamgalai/HMP-Berlin/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp je navodno pokazao promjenu u stavu prema ratu u Ukrajini tokom nedavne posjete Francuskoj u kojoj je i zvanično potpisao Memorandum o razumijevanju za kraj rata na Bliskom istoku sa Iranom , saznaje britanski "Economist" od pouzdanih anonimnih izvora.

Postoji mogućnost uspostavljanja prekida vatre između Rusije i Ukrajine.

Ukoliko bi se zaista dogodio prekid vatre, ograničila bi se zona "neprijateljstva" u reonu od 50 do 70 kilometara sa obe strane linije fronta. Nakon toga bi uslijedio sporazum koji bi bio proširen i obuhvatio bi više odredbi ako bi se prekid vatre poštovao.

Tramp je navodno blago promijenio svoj stav prema ratu u Ukrajini nakon uspjeha u pregovorima sa Iranom. Danas je trebalo da otpočnu pregovori o primjeni i poštovanu potpisanog Memoranduma o razumijevanju, ali je to odloženo iako je mir na snazi.

Kako dalje navodi pomenuti britanski list, Ukrajina je obnovila nezvanični vid kontakta i komunikacije sa Rusijom. Ukoliko bi se zaista dogodilo da se sklopi neki vid sporazuma između Ukrajine i Rusije, to bi pomoglo Trampu u međuizborima koji su zakazani za kasnu jesen.  

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Tagovi

Ukrajina Rusija primirje prijedlog

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