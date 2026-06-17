Mađarska pokrenula istragu povodom pljenidbe ukrajinskog novca i zlata

Mađarski premijer Peter Mađar pokrenuo je unutrašnju istragu protiv poreske uprave i antiterorističkih snaga zbog pljenidbe 82 miliona dolara u gotovini i zlatu. Novac su u martu, tokom mandata vlade Viktora Orbana, u oklopnim vozilima prevozili ukrajinski državljani.

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Mađarska je pokrenula unutrašnju istragu protiv svoje poreske uprave, antiterorističkih snaga i drugih državnih službi povodom pljenidbe ukrajinskog novca koji je transportovan u oklopnim vozilima tokom mandata prethodne vlade.

Mađarski premijer Peter Mađar naveo je u objavi na "Fejsbuku" da državni tužilac mora bez odlaganja da se pozabavi ovim slučajem.

Kancelarija glavnog tužioca kasnije je saopštila da preduzima sve neophodne mjere kako bi u potpunosti rasvijetlila okolnosti slučaja, dodajući da se uskoro mogu očekivati konkretni rezultati.

Sedam ukrajinskih državljana koji su u martu prevozili 82 miliona dolara u gotovini i zlatu u dva oklopna vozila kratko su bili privedeni pod sumnjom za pranje novca, za vrijeme vlade Viktora Orbana.