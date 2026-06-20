Poljska oduzela Zelenskom najviše državno odlikovanje: "Skandalozno, veličate formaciju odgovornu za brutalne zločine"

Ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzeto je najviše poljsko državno odlikovanje, Orden Bijelog orla, zbog odluke Kijeva da vojnu jedinicu nazove po kontroverznim borcima iz Drugog svjetskog rata.

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Poljski predsjednik Karol Navrocki nazvao je odluku Ukrajine da krajem prošlog mjeseca da jedinicu nazove po Ukrajinskoj ustaničkoj armiji (UPA) „skandalnom“, „neshvatljivom“ i „duboko razočaravajućom“, prenosi BBC.

Navrocki je naglasio da diplomatski spor neće uticati na podršku Poljske Ukrajini protiv Rusije.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha osudio je potez Varšave, nazvavši ga „strateškom greškom“ i „nepoštovanjem“.

Mnogi u Ukrajini smatraju UPA, koja je postojala 1940-ih i 1950-ih, herojima koji su se borili za ukrajinsku nezavisnost protiv Sovjetske Crvene armije, kao i nacističke Njemačke i poljskih vlasti. Zato je za Ukrajince titula „Heroji Ukrajinske ustaničke armije“ velika čast.

Poljska, međutim, optužuje UPA za genocid nad etničkim Poljacima u Volinji 1943-45. godine.

„Za ogromnu većinu poljskog društva, UPA ostaje, prije svega, formacija odgovorna za brutalne zločine počinjene nad građanima Republike Poljske tokom Drugog svjetskog rata“, rekao je Navrocki u videu objavljenom na zvaničnoj veb stranici predsjednika.

„Zato je odluka ukrajinskih vlasti da veličaju UPA ne samo skandalozna, već je i neshvatljiva i duboko razočaravajuća“, rekao je.

„To boli ne samo naše istorijsko sjećanje. Takođe potkopava povjerenje izgrađeno godinama i posljednjih mjeseci“, dodao je.

Poljski predsjednik je ukazao na stotine hiljada ukrajinskih izbjeglica koje su dočekane u zemlju nakon pokretanja ruske invazije u punom obimu 2022. godine.

„Poljaci su otvorili svoje granice, svoje domove i svoja srca milionima Ukrajinaca“, rekao je.

Dalje je rekao: „Put Ukrajine ka evropskim strukturama takođe zahtijeva spremnost da se iskreno suoči sa teškim poglavljima sopstvene istorije.

„Ujedinjena Evropa je izgrađena na odbacivanju totalitarizma i kulta nasilja. Ovi principi moraju da važe za sve.“ Za one koji ovo ne razumiju, ne može biti mjesta u Evropskoj uniji, a Poljska to sigurno neće dozvoliti.“

Ukrajina ima ambicije da postane članica EU i prisustvovala je prvoj fazi pregovora o članstvu ove nedjelje u Luksemburgu.

Poljski premijer Donald Tusk pokušao je da ublaži rastuće diplomatske tenzije između Kijeva i Varšave.

Obraćajući se društvenim mrežama u petak, bivši predsjednik Evropskog savjeta rekao je da svađa „raduje“ ruskog predsjednika Vladimira Putina i pozvao Zelenskog i Navrockog da „smire emocije, a ne da podstiču tenzije“.

Za Ukrajinu, UPA je simbol otpora i borbe za nezavisnost, iako Varšava kaže da je oko 100.000 etničkih Poljaka ubijeno u masakrima na Voliniji.

Crveno-crnu zastavu grupe ukrajinske trupe danas često koriste na prvoj liniji fronta. Zato je Zelenski rekao da će koristiti ime UPA za vojnu jedinicu, „sa ciljem obnove istorijskih tradicija nacionalne vojske“.

Poljski Orden Bijelog orla dodijeljen je Zelenskom 2023. godine. od tadašnjeg predsjednika Andžeja Dude.

Sam Zelenski nije direktno komentarisao spor. Ali Sibiha je to nazvao „strateškom greškom predsjednika Poljske, od koje koristi ima samo Moskva“.

Rekao je da će, kao rezultat ove objave, vratiti nagradu koju je dobio od Poljske 2022. godine.

„Nijedan predsjednik druge zemlje neće nam diktirati našu istoriju“, rekao je.