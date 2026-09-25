Slučaj podvođenja maloljetnica u Tuzli: Jednom policajcu otkaz, dvojici smanjenje plate

Disciplinska komisija Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona izrekla je disciplinske mjere trojici policajaca optuženih za podvođenje maloljetnica, pri čemu je jedan dobio otkaz, a dvojica su novčano kažnjena.

Izvor: MUP TK

Odluka komisije odnosi se na policijske službenike Jasmina Modrića, Miralema Halilovića i Besima Kopića, protiv kojih se paralelno vodi i sudski postupak pred Kantonalnim sudom u Tuzli.

Najrigoroznija mjera izrečena je Modriću, kojem je odlukom komisije prekinut radni odnos u Upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona, potvrđeno je za "Kliks".

Pravni zastupnik Miralema Halilovića, advokat Dušan Tomić, potvrdio je da je njegovom branjeniku izrečena novčana kazna, odnosno umanjenje ličnog dohotka za 30 odsto u trajanju od pet mjeseci. Ista disciplinska mjera primijenjena je i u slučaju prvooptuženog Besima Kopića.

U ovom predmetu, koji se odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine, za krivično djelo trgovina ljudima optuženo je ukupno 12 osoba.

Među optuženima je sedam policijskih službenika Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, i to Besim Kopić, Miralem Halilović, Jasmin Modrić, Dževad Požegić, Emir Kadrić, Ismet Hujdur i Almir Hodžić. Optužnicom su obuhvaćeni i univerzitetski profesor Zijad Jagodić, njegov brat Mirsad Jagodić, te Šemsudin Kadrić, Sulejman Šehić i Nedim Avdić.

Iz Kantonalnog suda u Tuzli ranije je saopšteno da je riječ o jednom od najsloženijih predmeta pred ovim sudom. Od otvaranja glavnog pretresa 19. maja ove godine održano je osam ročišta, na kojima je saslušano devet svjedoka i dva vještaka. Sudski postupak trenutno se nalazi u posebno osjetljivoj fazi saslušanja maloljetnih oštećenih djevojčica.