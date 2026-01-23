Tužilaštvo TK: Podignuta optužnica za podvođenje djevojčica, među optuženima i policajci

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv osam osoba zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili produženo krivično djelo trgovina ljudima, vezano za iskorištavanje dvije djevojčice rođene 2009. godine u svrhu prostitucije.

Izvor: Shutterstock

Među optuženima su četiri osobe koje su u vrijeme izvršenja krivičnih djela bile službenici Uprave policije MUP-a TK: Besim Kopić (51), Miralem Halilović (46), Jasmin Modrić (30) i Dževad Požegić (55). Pored njih, optužnica tereti i Šemsudina Kadrića (39), Zijada Jagodića (61), Sulejmana Šehića (67) i Nedima Avdića (41).

Svi optuženi su uhapšeni 29. oktobra 2025. godine i trenutno se nalaze u pritvoru, a Tužilaštvo je zatražilo da im se ta mjera produži.

Prema navodima optužnice, krivična djela su počinjena u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.

"Kopiću, Kadriću, Haliloviću, Modriću i Šehiću se na teret stavlja da su u tom periodu vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije, skrivali i predavali drugim licima dvije djevojčice, žrtve trgovine ljudima. Cilj je bio iskorištavanje radi prostitucije i drugih oblika seksualnog iskorištavanja. Takođe, navodi se da su ih i oni sami seksualno iskorištavali i davali im novac za to", navodi se u optužnici.

S druge strane, Jagodiću, Požegiću i Avdiću na teret se stavlja da su u pomenutom periodu seksualno iskorištavali djevojčice i plaćali im za to, iako su bili svjesni da su one maloljetne i da su žrtve trgovine ljudima.

Iz Tužilaštva ističu da je istraga, koja je trajala manje od tri mjeseca, rezultirala brojnim materijalnim dokazima, iskazima i vještačenjima. Djevojčice, žrtve ovog teškog zločina, smještene su u ustanove socijalne zaštite gdje im se pruža neophodna zdravstvena i psihosocijalna pomoć.

S obzirom na to da su žrtve maloljetnice, sudski postupak će, u skladu sa zakonom, biti zatvoren za javnost radi njihove zaštite. Tužilaštvo je naglasilo da neće davati dodatne izjave o predmetu kako ne bi prekršili odredbe o zaštiti privatnosti djeteta i međunarodne konvencije.

Istraga se ovdje ne završava, jer tim tužilaca i istražitelja MUP-a TK nastavlja rad na utvrđivanju okolnosti o drugim osobama koje bi se mogle dovesti u vezu sa ovim krivičnim djelima.