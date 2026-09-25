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Pretežno oblačno sa kišom, na planinama moguć snijeg

Pretežno oblačno sa kišom, na planinama moguć snijeg

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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U BiH će danas biti pretežno oblačno sa kišom, a na vrhovima planina moguć je snijeg.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tokom dana očekuje se prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

Vjetar će biti slab do umjeren, tokom dana povremeno i pojačan sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena do jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Čemerno pet, Han Pijesak i Bjelašnica sedam, Drvar devet, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Prijedor, Bihać i Sarajevo 10, Banjaluka, Bileća i Višegrad 11, Tuzla 12, Bijeljina, Doboj i Trebinje 13, Mostar i Neum 14 stepeni Celzijusovih. 

Stanje na putevima

U većem dijelu Republike Srpske i Federacije BiH kolovozi su mokri i klizavi, a povećana je opasnost od odrona na dionicama u usjecima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na područjima bez padavina, posebno uz riječne tokove i u kotlinama, ima magle i sumaglice koja smanjuje vidljivost, a zabilježeni su i povremeni jaki udari vjetra u Hercegovini.

Petominutne obustave saobraćaja od 7.00 do 15.00 časova na snazi su na magistralnom putu entitetska granica Lapišnica-LJubogošta, mjesto Han Derventa, zbog minerskih radova, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Petnaestominutne obustave saobraćaja aktuelme su i na magistralnom Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, od 9.00 do 12.00 časova, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila.

Prevoz vangabaritnog tereta odvijeće se na pravcima entitetska granica Stanić Rijeka - granični prelaz Brod, entitetska granica Stanić Rijeka - entitetska granica Karuše i granični prelaz Gradiška-Laktaši.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. 

(Srna/Mondo)

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