Oko škola u Srpskoj stižu nove ograde, LED znakovi i preventivni radari

Oko osnovnih škola na magistralnim i regionalnim putevima biće uvedeni novi znakovi, ograde, LED signalizacija i preventivni radari.

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Oko osnovnih škola na magistralnim i regionalnim putevima u Republici Srpskoj biće uvedene nove mjere za povećanje bezbjednosti djece u saobraćaju, uključujući zaštitne ograde, LED saobraćajne znakove i preventivne radare.

Vršilac dužnosti direktora „Puteva Republike Srpske“ Miroslav Janković rekao je da je cilj smanjenje broja stradale djece na putevima i razvijanje saobraćajne kulture među osnovcima.

Prema njegovim riječima, djeca su posebno ranjiva kategorija učesnika u saobraćaju jer zbog svojih fizičkih, kognitivnih i razvojnih karakteristika teže procjenjuju rizik i ponašanje drugih učesnika.

„Nastojaćemo da edukujemo učenike prvih razreda osnovne škole, njihove nastavnike i ostalo školsko osoblje radi postizanja cilja Strategije bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske za period 2026–2035. godina, a to je - bez poginule djece u saobraćaju“, rekao je Janković.

Šta će biti postavljeno oko škola?

Janković je najavio da će radovi na unapređenju bezbjednosti biti realizovani u okviru projekta održive, integrisane i bezbjedne putne infrastrukture, koji se finansira iz grant sredstava Svjetske banke.

Zonom škole smatraće se dionica duga jedan kilometar – po 500 metara prije i poslije škole. Na tom potezu biće mijenjani elementi koji utiču na brzinu kretanja vozila i omogućavaju vozačima da na vrijeme uoče da se približavaju školi.

Planirano je postavljanje nove saobraćajne signalizacije i opreme, uključujući umetnute znakove na žutoj fluorescentnoj podlozi, koji bi trebalo da budu uočljiviji i pri smanjenoj vidljivosti.

Biće postavljene i zaštitne pješačke ograde, čija je svrha da spriječe nekontrolisan izlazak djece na kolovoz.

Ispred pješačkih prelaza biće postavljeni moderni LED saobraćajni znakovi, dok će preventivni radari u realnom vremenu upozoravati učesnike u saobraćaju da smanje brzinu.

„Projekat podrazumijeva i postavljanje zaštitnih pješačkih ograda koje sprečavaju nekontrolisan izlazak djece na kolovoz, modernih LED saobraćajnih znakova ispred pješačkih prelaza, kao i preventivnih radara koji će u realnom vremenu upozoravati učesnike u saobraćaju da smanje brzinu“, rekao je Janković.

On je dodao da će efikasnost projekta i izvedenih radova biti kontinuirano praćena kako bi se provjerilo koliko su uvedene mjere dale rezultate.

„Putevi Republike Srpske“ su, u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom i uz djelimično pokroviteljstvo Svjetske banke, pokrenuli i edukativnu kampanju „Put znanja, put bezbjednosti“.

Kampanja je usmjerena na povećanje bezbjednosti djece u saobraćaju, posebno učenika prvih razreda osnovnih škola.

Iz Pedagoškog zavoda naveli su da su nastavnici veoma pozitivno ocijenili dosadašnje aktivnosti u okviru edukacije.