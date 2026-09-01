Srpska za dvije decenije ostala bez gotovo 40.000 osnovaca: Broj učenika u stalnom padu

Republika Srpska je za dvije decenije ostala bez 39.482 osnovca. U školskoj 2005/2006. bilo ih je 119.852, a ove godine 80.370.

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Nova školska godina u Republici Srpskoj počela je danas za 80.370 osnovaca i 33.886 srednjoškolaca, a poređenje sa podacima iz prethodnih godina pokazuje dugoročan pad broja učenika.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u školskoj 2005/2006. godini Republika Srpska imala je 119.852 učenika od prvog do devetog razreda.

Petnaest godina kasnije, odnosno u školskoj 2021/2022. godini, osnovne škole pohađalo je 85.500 učenika, dok ih je ove godine 80.370.

To znači da je za dvije decenije broj osnovaca smanjen za gotovo 40.000. U odnosu na školsku 2005/2006. godinu, Republika Srpska danas ima 39.482 osnovca manje, što predstavlja pad od oko 33 odsto.

Još 2012. godine u osnovne škole bilo je uključeno oko 100.000 učenika, dok je ove godine taj broj pao na 80.370. Za 14 godina broj osnovaca smanjen je za oko 20.000.

Sličan trend vidljiv je i kada je riječ o srednjoškolcima. U 2012. godini srednje škole pohađalo je oko 52.000 učenika, dok ih je ove godine 33.886. To je oko 18.000 srednjoškolaca manje, odnosno pad od gotovo 35 odsto.

Posebno je značajan podatak o broju prvačića. U prvi razred osnovnih škola 2012. godine bilo je upisano 9.901 dijete, dok je ove godine upisano 8.737 prvačića.

To je 1.164 prvačića manje nego prije 14 godina, odnosno oko 11,8 odsto manje.

Ipak, nakon nekoliko godina pada, ove godine zabilježen je blagi rast. U 2025. godini u prvi razred osnovnih škola bilo je upisano 8.650 učenika, što znači da ih je ove godine 87 više.

Podaci iz 2016. godine pokazuju da je tada u prvi razred osnovnih škola bilo upisano 10.118 učenika, dok je u prvi razred srednjih škola krenulo 10.608 učenika.

Godinu kasnije, osnovne škole u Republici Srpskoj pohađalo je oko 92.000 učenika, a srednje oko 42.000.

Prošle godine osnovne škole pohađalo je oko 81.500 učenika, a srednje 35.340.

Ove godine broj osnovaca dodatno je smanjen na 80.370, dok je broj srednjoškolaca pao na 33.886.

Istovremeno, u prve razrede srednjih škola ove godine upisano je 8.735 učenika.

Brojke tako pokazuju dugoročan trend smanjenja broja učenika u Republici Srpskoj. U odnosu na školsku 2005/2006. godinu, danas je u osnovnim školama gotovo trećina manje učenika, dok je u odnosu na početak prošle decenije značajno smanjen i broj srednjoškolaca.