Studentima po 150 KM: Prijave putem aplikacije počinju u ponedjeljak

Učenici osnovnih škola dobiće po 100 KM, srednjoškolci i studenti po 150 KM. Studenti će se za pomoć prijavljivati putem aplikacije od ponedjeljka.

Izvor: Vlada RS

Vlada Republike Srpske odobrila je danas na 25. sjednici u Banjaluci sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i redovnim studentima.

Za učenike osnovnih škola predviđena je pomoć od 100 KM, dok će učenicima srednjih škola biti isplaćeno po 150 KM. Mjera se odnosi na učenike javnih i privatnih osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj.

Na ovu pomoć ima pravo oko 82.000 osnovaca i 35.000 srednjoškolaca, a za njenu realizaciju potrebno je ukupno 13,45 miliona KM iz budžeta Republike Srpske za 2026. godinu.

Kako je navedeno, cilj odluke je dodatno poboljšanje materijalnog položaja učenika i njihovih roditelja, posebno imajući u vidu troškove koji prate početak školske godine, poput nabavke školskog pribora i odjeće, prevoza, ishrane i drugih potreba djece.

Vlada je istovremeno donijela i odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći redovnim studentima u Republici Srpskoj.

Studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, koji su državljani Republike Srpske/BiH i studiraju na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, biće isplaćeno po 150 KM.

"Što se tiče samog načina dodjele pomoći, mi smo osmislili jednu aplikaciju koja će biti dostupna od ponedjeljka, ali će javnost o tome biti obaviještena na vrijeme, a posebno oni koje zanima, a to je studentska populacija. Oni će se moći prijavljivati i dostaviti adekvatnu dokumentaciju, a zatim ćemo izvršiti provjeru statusa studenata na univerzitetima i očekujemo vrlo brzo da krenemo s isplatom ove jednokratne pomoći studentima", istakao je ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović, prenose Nezavisne novine.

Ova mjera obuhvata oko 30.000 studenata, a za njenu realizaciju biće izdvojeno 4,5 miliona KM iz budžeta Republike Srpske za 2026. godinu.

Kako je obrazloženo, jednokratna pomoć predstavlja vid finansijske podrške studentima sa ciljem olakšavanja troškova studiranja i poboljšanja njihovog materijalnog položaja.