Zajam od 45 miliona evra za zdravstvo Srpske: Šeranić najavio izmirenje duga UKC-a

Republika Srpska dobiće 45 miliona evra dodatnog finansiranja za unapređenje zdravstvenog sistema, a dio tog novca biće iskorišten za izmirivanje više od 45 miliona KM duga Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za poreze i doprinose.

Izvor: SRNA/Jelena Pavlović

Supsidijarni sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj danas su u Banjaluci potpisali ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić. Potpisivanju je prisustvovao i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.

Šeranić je rekao da će oko 10 miliona evra biti odmah povučeno i uplaćeno za izmirivanje obaveza UKC-a Republike Srpske, dok je namjera da do kraja godine bude povučen i drugi dio sredstava kako bi dugovanja za poreze i doprinose bila u potpunosti izmirena.

"To će omogućiti radnicima koji su imali problema da ostvare pravo na penziju", rekao je Šeranić.

Prema njegovim riječima, dug UKC-a veći od 45 miliona KM nastao je u periodu od 2012. do 2019. godine.

"U prethodnom periodu smo po istom modelu izmirili sva dugovanja poreza i doprinosa javnih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj i ostao je UKC kao posljednji u toj realizaciji", naveo je Šeranić.

Dio sredstava biće usmjeren i na rekonstrukciju zdravstvenih ustanova. Planiran je završetak rekonstrukcije Specijalne bolnice za hroničnu psihijatriju „Jakeš“, Specijalne bolnice za hroničnu psihijatriju Sokolac i Doma za lica sa invaliditetom u Višegradu.

Sredstva će biti korištena i za renoviranje drugih zdravstvenih ustanova, nabavku medicinske opreme, epidemiološka istraživanja i druge aktivnosti usmjerene na unapređenje zdravstvenog sistema.

Projekat unapređenja zdravstvenih sistema usmjeren je na povećanje efikasnosti, kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, posebno kroz jačanje preventivne i primarne zdravstvene zaštite i smanjenje nepotrebnih bolničkih prijema.

Predviđeno je i jačanje sistema nadzora nad bolestima i epidemioloških kapaciteta, unapređenje kliničkih smjernica i digitalnih zdravstvenih sistema, kao i efikasnije pružanje bolničkih usluga.

Istovremeno, projekat predviđa jačanje upravljanja i finansijske održivosti zdravstvenih ustanova kroz novi sistem finansijskog izvještavanja, bolje upravljanje dugovima i korištenje informacionih tehnologija.

(Srna/Mondo)