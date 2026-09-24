Zapljena u akciji "Thor": SIPA oduzela arhivu i oružje, osumnjičeni policajac se ubio nakon pretresa

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) oglasila se saopštenjem o detaljima operativne akcije "Thor", potvrđujući da je osumnjičena osoba, nakon pretresa, izvršila samoubistvo upotrebom vatrenog oružja.

Izvor: sipa.gov.ba

Kako se navodi u saopštenju, akcija je provedena juče, po naredbi Suda Bosne i Hercegovine, kada su izvršeni pretresi na četiri lokacije na području Sarajeva, Doboja i Bratunca. Aktivnosti su realizovane zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnih djela "Organizovani kriminal", a u vezi sa neovlaštenim prometom opojnim drogama, kao i neovlaštenim prometom oružjem i vojnom opremom.

"Prilikom pretresa pronađeno je i oduzeto devet lovačkih puški, pet pištolja, oko 190 metaka raznog kalibra i obimna dokumentacija koja se odnosi na izdavanje dozvola za nabavku, držanje i nošenje oružja, dokumentacija u vezi sa nabavkom i prodajom oružja od strane pravnih lica, notesi, bilješke, rokovnici. Za dokumentaciju koja je oduzeta postoji osnov sumnje da je krivotvorena i kao takva korištena u postupku izdavanja dozvola za nabavku, držanje i nošenje oružja", naveli su iz SIPA-e.

Nažalost, istog dana, oko 18 časova, akcija je okončana tragedijom.

"Osumnjičeno lice je uz upotrebu vatrenog oružja nanio sebi smrtonosne povrede, nakon čega je na Kliničkom centaru Univerziteta u Sarajevu preminuo", zaključeno je u saopštenju.

Podsjećamo, do samopovređivanja vatrenim oružjem došlo je u prostorijama Policijske uprave Ilijaš, a nezvanično se saznaje da je riječ o dugogodišnjem namješteniku u ovoj stanici.