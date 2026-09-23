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Prazan studio BHRT-a: Niko od kandidata se nije pojavio na predizbornoj debati

Prazan studio BHRT-a: Niko od kandidata se nije pojavio na predizbornoj debati

Autor Dragana Božić Izvor Avaz.ba
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Predizborna debata BHT1, zakazana za 23. septembar, završila je bez ijednog kandidata u studiju.

Niko od kandidata se nije pojavio na predizbornoj debati Izvor: YouTube/Screenshot/BHRT

Iako su bili pozvani Darijana Filipović (HDZ BiH), Slaven Kovačević (Demokratska fronta) i Zdenko Lučić (Petorka), niko od troje kandidata za hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine nije se pojavio u emisiji, objavio je Avaz.ba.

Debata je dio predizbornog programa Radiotelevizije Bosne i Hercegovine uoči Opštih izbora zakazanih za 4. oktobar.

Voditelj Saša Delić na početku emisije kazao je da su pozivi kandidatima pravovremeno upućeni.

Prema njegovim riječima, pozivi su najprije poslani pisanim putem, a potom je njihov dolazak više puta provjeravan usmeno preko stranaka i izbornih štabova.

"U ovu emisiju pozvani su kandidati za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Pozvani su Darijana Filipović, Slaven Kovačević i Zdenko Lučić. Međutim, kako vidimo, do ovog trenutka niko od njih nije se odazvao na naše pozive da učestvuje u ovoj emisiji", rekao je Delić.

Prema navodima BHT1, javni servis čekao je do posljednjeg trenutka na dolazak kandidata, ali se niko od njih nije pojavio.

Tako je emisija, umjesto predizborne debate i sučeljavanja stavova kandidata, emitovana bez učesnika u studiju.

Treba napomenuti da je se i sinoć desila slična situacija. Naime, u sinoćnjoj debati od četiri kandidata iz reda bošnjačkog naroda pojavio se samo jedan - Semir Efendić.

(Mondo)

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