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Minić: Moja vizija je da cijela Republika Srpska bude moja kancelarija

Minić: Moja vizija je da cijela Republika Srpska bude moja kancelarija

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
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Predsjednik Republike Srpske treba da ima hrabrost, odlučnost, iskustvo i da nastavi da održava međunarodne kontakte, rekao je kandidat SNSD-a za predsjedika Republike Savo Minić.

Minić o viziji razvoja RS Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Minić je istakao da je najvažnija politička obaveza u naredne četiri godine da predsjednik Srpske štiti institucije i radi ono što mu je prema Ustavu nadležnost.

"Sve što je u Ustavu predsjednik treba da besprijekorno izvršava, tumači Dejtonski sporazum, sarađuje s Vladom. Moja je vizija da cijela Republika Srpska bude moja kancelarija", rekao je Minić.

On smatra da teško biti predsjednik Republike poslije Milorada Dodika, ali i da je sve što je bilo bio dio političkog veleslaloma Srpske.

Ukazao je da se vidi poslije skidanja okova šta je Srpska sve uradila na međunarodnom planu, te naveo posjete SAD, Izraelu, Rusiji, ključnim mjestima, gdje su boravili srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Milorad Dodik.

Naglasio da je Dejtonski ugovor za sve strane i da tamo sve jasno piše. "Mi ne tumačimo Dejtonski sporazum, tamo piše šta kome pripada", naglasio je Minić na RTRS-u.

(Mondo)

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