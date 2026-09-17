Karan u Han Pijesku: "Ljudi su snaga Republike Srpske"

Siniša Karan i predstavnici SNSD-a govorili u Han Pijesku o projektima, razvoju lokalne zajednice i predstojećim izborima.

Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je večeras u Han Pijesku da su ljudi snaga Republike Srpske i da je razvoj svake lokalne zajednice ulaganje u buduće generacije.

Karan je istakao da je Republika Srpska snažna onoliko koliko je snažna svaka lokalna zajednica.

"Nema kapitalnih projekata bez pomoći Vlade Republike Srpske. Kada glasate za kandidate SNSD-a, glasate za vodovode, puteve, škole, vrtiće", rekao je Karan.

Karan je izrazio uvjerenje da će se Savo Minić uskoro obraćati sa pozicije predsjednika Republike Srpske.

SNSD je, kako je rekao, državotvorna partija.

"Mi se borimo za našu državu, mi moramo nastaviti kontinuitet uspjeha i razvoja", dodao je Karan.

Nosilac liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske u Izbornoj jedinici osam Aco Stanišić rekao je da ljudi bez vizija ne mogu ništa napraviti, a da je SNSD na čelu sa Miloradom Dodikom vizionar i borac za srpski narod.

Stanišić je naglasio da je politika SNSD-a politika sigurnosti i opstanka.

"Da li možete zamisliti Branka Blanušu pored Putina? Ja ne mogu. Ne smijemo dozvoliti da Republika Srpska bude dovedena u pitanje", rekao je Stanšić.

Stanišić je istakao da je u posljednje vrijeme mnogo urađeno na Han Pijesku.

"Siguran sam da će Han Pijesak dati podršku Savi Minić za predsjednika, a isto tako i Željki Cvijanović za srpskog člana Predsjedništva BiH, kao i ostalim našim kandidatima na svim nivoima", rekao je Stanišić na tribini "Razgovor sa građanima" u Han Pijesku.

On je izrazio uvjerenje da će SNSD uspjeti da obezbijedi sredstava za realizaciju planiranih projekata u Han Pijesku.

Član SNSD-a iz Han Pijeska Slobodan Đurić rekao je da stanovnici ove opštine prepoznaju rad i trud, te da ništa ne bi bilo izvodivo bez pomoći Vlade Republike Srpske.

On je ukazao da je ova lokalna zajednica postala mjesto realizacije brojnih projekata, a, osim putne infrastrukture, jedan od njih je uvođenje optičkog interneta na teritoriji cijele opštine.

Đurić je rekao da su stanovnici Han Pijeska svojim dolaskom na večerašnju tribinu pokazali kolika je podrška SNSD-u.