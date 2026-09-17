Evropska unija nudi Kanadi pridruženo članstvo: Tramp pobjesnio i žestoko zaprijetio

Evropska komisija pokušava da smiri tenzije nakon ponude Kanadi da postane pridružena članica EU. Na ovaj prijedlog oštro je reagovao Donald Tramp i zaprijetio uvođenjem visokih carina.

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Evropska komisija pokušava da smiri situaciju koja je nastala nakon iznenadne ponude Kanadi da postane prva "pridružena članica" Evropske unije. Na taj prijedlog oštro je reagovao američki predsjednik Donald Tramp, a Komisija sada poručuje da jačanje partnerstva sa Otavom nije usmjereno ni protiv koga, piše Politiko.

Tramp je zaprijetio uvođenjem "vrlo visokih carina" ako se prijedlog ostvari i upozorio da bi ponudu predsjednice Komisije Ursule fon der Lajen mogao da smatra "neprijateljskim činom".

Tramp je novinarima rekao da bi na integraciju Kanade u EU, ako je procjeni kao neprijateljsku prema SAD, mogao da odgovori uvođenjem carina. Ideju o pridruženom članstvu Kanade nazvao je "smiješnom". "Kanada je očajan trgovinski partner", izjavio je Tramp novinarima na aerodromu u Šarlotu na pitanje o prijedlogu. "Ako to procjenim kao neprijateljski čin, uvešću vrlo visoke carine ili potpuno prekinuti trgovinu sa Evropom u mnogim sektorima", dodao je.

Ipak, ostavio je prostora za dogovor ako se pokaže da su namjere "dobre", ali je upozorio da bi u suprotnom SAD Evropi mogle da nametnu "izuzetno visoke carine".

Fon der Lajen je podizanje odnosa sa Otavom na viši nivo predložila u srijedu tokom svog godišnjeg govora o stanju Unije. Istakla je da će taj potez pomoći u "hitnom preoblikovanju naših partnerstava" i "izgradnji globalnih koalicija za našu otpornost i demokratije". U odgovoru na Trampove komentare, iz Komisije su naglasili da cilj nije sukob. "Predloženo jačanje našeg partnerstva sa Kanadom nije usmjereno protiv bilo koga drugog, već služi našoj zajedničkoj snazi", rekao je zamjenik glavnog portparola Olof Gil.

Odlučan odgovor iz Parlamenta

Na Trampove prijetnje odlučnije je reagovala Ketlin Van Brempt, belgijska potpredsjednica odbora za trgovinu Evropskog parlamenta. "Tramp nema pravo veta na našu budućnost. Nećemo dozvoliti da nas pritiskom natjera na odustajanje od te saradnje", poručila je Van Brempt. "Sama činjenica da je Tramp odmah pribjegao prijetnjama ove težine sve govori. Tačno se vidi zašto je saradnja Evrope i Kanade mudra i nužna. On ne misli da je ta ideja smiješna. On je se plaši."

Neistraženi koncept

Prijedlog Ursule fon der Lajen o pridruženom članstvu za Kanadu doveo je Komisiju u izolovan položaj. Najveće države članice EU izrazile su zabrinutost zbog tog neistraženog koncepta, koji se tumači kao pokušaj jačanja veza Brisela i Otave u vrijeme zategnutih trgovinskih odnosa sa Sjedinjenim Državama.

Evropska unija trenutno nema razrađen model za pridruženo članstvo. Svaka odluka o uvođenju takvog statusa morala bi da uključi Savjet, koji predstavlja vlade država članica, i zahtijevala bi saglasnost Evropskog parlamenta. Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro istakao je da se države članice još nisu usaglasile o ponudi Kanadi.

"Naš cilj je da uspostavimo što tješnje veze sa Kanadom. O tačnoj formulaciji, kao što je to često slučaj sa prijedlozima Komisije, moraće da se raspravlja i da se detaljno analizira prije nego što donesemo odluku", rekao je Baro za LCI. "Ispitaćemo šta to tačno podrazumijeva i zatim ćemo odlučiti."

Načelna podrška iz Kanade

Kanadski premijer Mark Karni pomenuo je taj pojam u svom obraćanju evropskim poslanicima u četvrtak. Pohvalio je predsjednicu Komisije što je Kanadi ponudila mogućnost da postane prva pridružena članica EU. Ipak, nije ulazio u detalje o konkretnom sprovođenju, a njegovi komentari ostali su na opštem nivou.

"Pozdravljamo ovu ambiciju. Ankete pokazuju da velika većina Kanađana podržava znatno tješnje veze. Savez za budućnost je jedinstven i pozitivan pristup koji ćemo zajedno definisati. On će se oslanjati na naše zajedničke snage i temeljiti na zajedničkim vrijednostima", izjavio je Karni.