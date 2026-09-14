Tramp objavio veliku vijest: Rusija i Ukrajina se dogovorile da obustave napade na energetsku infrastrukturu

Tramp saopštio da su se Rusija i Ukrajina dogovorile da više neće da napadaju energetsku infrastrukturu.

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Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je danas na svojoj društvenoj mreži "Truth social" da su se Ruska Federacija i Ukrajina dogovorile da više neće napadati energetsku infrastrukturu druge zemlje. Američki predsjednik je pojasnio da je cijena dizela u cijelom svijetu skočila zbog eskalacije rata na istoku Evrope, a ne zbog rata Irana i Sjedinjenih Američkih Država na Bliskom istoku.

"Ukrajina je pristala da ne napada rusku energetsku infrastrukturu. I Rusija je pristala na isto! Cijena dizela u svijetu je skočila zbog rata Ukrajine i Rusije, ne zbog rata u Iranu", naveo je Tramp.

Da podsjetimo, Tramp je prethodnih dana apelovao da Ukrajina i Rusija pod hitno moraju da prestanu da napadaju energetsku infrastrukturu. Cijena naftnih derivata, naročito dizela, drastično je skočila u prethodnom periodu.