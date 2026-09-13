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Uzbuna u evropskoj zemlji: Ruski dron uništio kamion u blizini graničnog prelaza

Uzbuna u evropskoj zemlji: Ruski dron uništio kamion u blizini graničnog prelaza

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Ruski dron napao kamion blizu poljsko-ukrajinske granice, izazivajući uzbunu i aktivaciju vazdušnih snaga.

Uzbuna u evropskoj zemlji: Ruski dron uništio kamion u blizini graničnog prelaza Izvor: Shutterstock

Ruski dron je tokom protekle noći izvršio napad na kamion na oko 800 metara od poljsko-ukrajinskog graničnog prelaza Dorohusk-Jagodžin, saopštila je poljska granična služba.

Portparol Jedinice granične straže, major Darijuš Senicki, rekao je za PAP da su oficiri tokom noći dobili informaciju sa ukrajinske strane da je dron pogodio kamion na oko 800 metara od graničnog prelaza Dorohusk-Jagođin, koji je uništen, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Zbog napada drona u blizini poljske granice aktivirane su poljske vazdušne snage i oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost u pograničnim dijelovima.

Pored toga, granične kontrole na poljsko-ukrajinskim graničnim prelazima su obustavljene preko noći zbog ruskih napada na Ukrajinu.

Trenutno, granični saobraćaj funkcioniše normalno na prelazima u Dorohusku, Zosinu i Dolhobičovu.

(Telegraf/MONDO)

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Tagovi

Rusija Poljska Ukrajina

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