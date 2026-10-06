U Srpskoj potvrđena zečija kuga: Bolest smrtonosna za zečeve, nije opasna za ljude

Na području Republike Srpske potvrđeno je prisustvo virusa miksomatoze ili zečije kuge kod evropskog zeca nakon što je obavljena obdukcija šest uginulih koji su dostavljeni sa područja Orašja i opštine Šamac, saopštio je Lovački savez Republike Srpske.

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Miksomatoza je teško i najčešće smrtonosno virusno oboljenje zečeva. Bolest se može širiti prvenstveno putem komaraca, buva, vaši, mušica i krpelja, ali i direktnim kontaktom, kontaminiranom opremom, obućom i vozilima. Virus dugo preživljava u isušenim krastama, sekretima i leševima, naročito pri niskim temperaturama.

Bolest nije zoonoza i ne prenosi se na ljude, navedeno je sajtu Lovačkog saveza Republike Srpske odakle napominju da je obdukcija obavljena u Veterinarskom institutu "Dr Vaso Butozan" u Banjaluci.

Korisnicima lovišta je preporučeno da svaki nalaz uginulog ili bolesnog zeca odmah prijave nadležnom veterinaru, veterinarskom inspektoru i lovačkom udruženju, evidentiraju uginuća i promjene u brojnosti populacije zeca.

Takođe je sugerisano da obrate pažnja na karakteristične znakove bolesti, poput otoka očnih kapaka i glave, gnojnog iscjetka iz očiju, čvorića na ušima i polnim organima, apatije i slabosti.

Naglašeno je da lovci uginule zečeve ne ostavljaju u lovištu i da se njima rukuje isključivo uz upotrebu zaštitnih rukavica, a prije i poslije lova posebna pažnja posveti čišćenju i dezinfekciji obuće, opreme i vozila.

Ne vršiti premještanje zečeva iz zahvaćenih područja niti unos zečeva iz područja u kojima je bolest prisutna.

U lovištima u kojima je bolest potvrđena ili su zabilježena masovna uginuća preporučuje se razmotriti smanjenje ili privremenu obustavu lova na zeca do procjene stanja populacije.

Lovački savez Republike Srpske pozivao je korisnike lovišta, lovočuvare i lovce na pojačan oprez i blagovremeno prijavljivanje svih sumnjivih nalaza, kako bi se omogućilo praćenje stanja populacije i pravovremeno preduzimanje odgovarajućih mjera.

(Srna)