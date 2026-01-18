Tragičan lov kod Gradiške: Slučajan hitac usmrtio lovca

Na lokalnom putu Dubrave–Laminci, u zaseoku Dejanovići na području grada Gradiška, jutros je došlo do tragičnog događaja u kojem je jedan lovac smrtno stradao.

Kako je saopšteno iz Okružnog tužilaštva, nesreća se dogodila 18. januara 2026. godine oko 9.20 časova, prilikom ulaska grupe lovaca u lovište.

"Tom prilikom se lice S.R. (1962) iz Gradiške okliznulo, nakon čega je došlo do opaljenja iz lovačke puške. Projektil je pogodio M.S. (1967) iz Gradiške, koji je zadobio teške tjelesne povrede usljed kojih je preminuo na licu mjesta", stoji u saopštenju.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave Gradiška.

Po nalogu tužioca preduzimaju se sve potrebne istražne radnje i mjere, kao i odgovarajuća vještačenja, s ciljem potpunog rasvjetljavanja okolnosti ovog događaja.

Takođe, naložena je obdukcija tijela smrtno stradalog lica, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

"Lice S.R. je lišeno slobode od strane policijskih službenika Policijske uprave Gradiška i nalazi se na kriminalističkoj obradi", naveli su.

