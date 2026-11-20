Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv Prijedorčanina čiji su inicijali B.B. zbog pokušaja polne zloupotrebe djeteta starijeg od petnaest godina, za šta je propisana kazna zatvora od dvije do osam godina, objavilo je danas ovo tužilaštvo.

Izvor: GradPrijedor.com

U optužnici se navodi da je on 36 godina stariji od maloljetne žrtve čiju porodicu i ukućane je poznavao od ranije.

Optužen je jer je 20. juna 2021. godine noću ušao kroz prozor kuće u kojoj je spavala žrtva, skinuo se pored dušeka na kojem je ona spavala i počeo je dodirivati, usljed čega se probudila, počela vrištati i alarmirala i druge ukućane.

Napadač je pobjegao biciklom prije nego što su došli policijski službenici na poziv ukućana, a na mjestu krivičnog djela ostali su njegov novčanik i odjeća.

Objavljena je danas i optužnica protiv Prijedorčanke P.S. da se kao radnica kladionice kladila, a da novac za potrebe klađenja nije polagala u kasu firme.

Tereti se da je manjak prikazivala kao isplatu dobitnicima koji su igrali na aparatima, čime je napravila gubitak 20.270 KM i za taj iznos pričinila imovinsku štetu poslodavcu.

Takođe je optužena da je firmu oštetila za još 513 KM pazara koji nije položila.

Za zloupotrebu položaja odgovornog lica propisana je kazna zatvora od dvije do deset godina i novčana kazna, a za pronevjeru kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Prijedorčanin D.K. optužen je da je pijan vanbračnoj supruzi G.L. prijetio da će ubiti nju i njenog brata, stavio joj signalni pištolj u usta, pa na čelo, a potom više puta udario otvorenom šakom po licu, uhvatio rukama za kosu i počeo da je davi, zatim prislonio nož uz vrat, ta nastavio šamarati i čupati.

Za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina ako je korišteno oružje, opasno oruđe ili drugo sredstvo pogodno da tijelo teško povrijedi.

Prijedorčanin Ž.M. optužen je zbog neplaćanja 17.000 KM alimentacije za dvoje maloljetne djece, a po presudi Osnovnog suda u Prijedoru.

Za izbjegavanje davanja izdržavanja propisana je novčana ili kazna zatvora do jedne godine.

Muškarac G.D. iz Kozarske Dubice optužen je što je sa O.M. dogovorio prodaju opojne droge marihuane i što je držao tu drogu radi prodaje.

Optužen je i ranije osuđivani G.D. jer je na području Kozarske Dubice prodao licu O.E. marihuanu i držao radi prodaje marihuanu i spid, te opojnu drogu davao da je uživaju lica M.A. i U.M. u iznajmljenoj vikendici.

Za omogućavanje uživanja opojnih droga za više lice propisana je kazna zatvora od dvije do dvanaest godina, a za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga kazna zatvora od jedne do deset godina.