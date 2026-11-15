Primao platu u RiTe Gacko, a radio u Dubrovniku kao majstor za roštilj

Rukovodilac RiTE Gacko optužen je da je netačnim evidencijama omogućio isplatu 4.672 KM trojici radnika za sate koje nisu proveli na poslu.

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Rukovodilac Službe fizičko-tehničke zaštite RiTE Gacko optužen je da je netačnim evidencijama radnog vremena omogućio isplatu više od 4.600 KM trojici radnika za sate koje nisu proveli na poslu.

Jedan od rukovodilaca u Rudniku i Termoelektrani (RiTE) Gacko optužen je da je zloupotrebom službenog položaja oštetio ovo preduzeće za 4.672 KM, tako što je trojici radnika evidentirao radne sate koje nisu ostvarili. Među njima je i stražar koji je, prema navodima optužnice, u spornom periodu boravio u Dubrovniku, gdje je radio kao roštilj majstor.

Kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je, a Osnovni sud u ovom gradu potvrdio optužnicu protiv V. S., zbog sumnje da je od aprila do jula 2025. godine, kao rukovodilac Službe fizičko-tehničke zaštite, prekoračio granice svojih ovlašćenja.

Prema navodima optužnice, V. S. je u evidencijama prisustva radnika na poslu unosio netačne podatke, čime je omogućio isplatu zarada za vrijeme koje radnici nisu proveli na radnom mjestu i nanio štetu preduzeću.

Stražar radio u Dubrovniku kao roštilj majstor

U prvom slučaju riječ je o radniku zaposlenom na poslovima stražara, za kojeg je, kako se sumnja, evidentirano da je radio iako se u tom periodu nalazio van teritorije BiH, u Dubrovniku, gdje je obavljao posao roštilj majstora.

"Pa je tako za prikazanih 200 sati više od ostvarenog vremena provedenog na poslu ovom radniku isplaćeno 1.658,53 KM za sate koje nije proveo na radnom mjestu, odnosno pribavio mu imovinsku korist od 1.658,53 KM, a Rudniku i Termoelektrani Gacko nanio štetu u tom iznosu", navelo je Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.

Drugi slučaj odnosi se na još jednog stražara, koji je, prema navodima optužnice, u spornim danima boravio u Srbiji, iako je u evidencijama prikazano da je bio na poslu.

Za 328 sati više od vremena koje je stvarno proveo na radu, ovom radniku isplaćeno je 2.670,87 KM, čime mu je, kako se navodi, pribavljena imovinska korist u istom iznosu, dok je za toliko oštećena RiTE Gacko.

Treći slučaj odnosi se na radnika raspoređenog na poslove vođe smjene u Službi fizičko-tehničke zaštite, koji se, kako se sumnja, takođe nalazio u Srbiji u vrijeme kada je evidentirano da je radio.

"Pa je tako za prikazanih 32 sata više od ostvarenog vremena provedenog na radu, ovom radniku isplaćeno 342,59 KM za sate koje nije proveo na radnom mjestu, odnosno pribavio mu 342,59 KM, a Rudniku i Termoelektrani Gacko nanio štetu u istom iznosu", navedeno je u optužnici.

Ukupna šteta koju je, prema navodima tužilaštva, RiTE Gacko pretrpio po ovom osnovu iznosi 4.672 KM.

Postupak je u fazi optužnice, a o krivici optuženog odlučivaće nadležni sud.