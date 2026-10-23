Laketa o krađi goriva u RiTE Gacko: Preduzeće nije prijavilo krađu, policija nema nadležnost za interne kontrole

Načelnik PU Trebinje Siniša Laketa izjavio je da je dokazivanje krađe goriva u RiTE Gacko otežano jer preduzeće nema prijava, a policija ne vrši interne kontrole.

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Načelnik Policijske uprave Trebinje Siniša Laketa izjavio je da je otežano dokazivanje krađe goriva u Rudniku i termoelektrani (RiTE) "Gacko", jer preduzeće nije prijavilo krađu, a policija nije nadležna za interne kontrole.

Laketa je naveo da RiTE "Gacko" ima vlastito obezbjeđenje, pravilnike i određene ingerencije, gdje vrši kontrolu nad vozilima, licima i derivatima koje su im povjerili.

"Internu kontrolu koliko se može potrošiti goriva dnevno, ne poznajem ni ja, niti ko od mojih saradnika, niti imamo mehanizme da to utvrdimo, odnosno da vidimo da li je potrošeno pet litara ili 500 litara", rekao je Laketa na konferenciji za novinare Policijske uprave Trebinje.

On je pojasnio Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske postupa u skladu sa svojom nadležnostima, među kojima nije vršenje interne kontrole u bilo kom preduzeću.

"Lica koja mi zatičemo su u većini slučajeva izvan RiTE `Gacko`, odnosno na putevima i putnim infrastrukturama gdje i policija djeluje. Mi ćemo nastaviti rad na tom planu, ali je teško uvezivanje tih krivičnih djela", rekao je Laketa.

On je istakao da Policijska uprava Trebinje ima saradnju sa svima kada je riječ o podizanju bezbjednosti, kao i sprečavanju izvršavanja krivičnih djela, te da se krivična djela otkrivaju prikupljanjem operativnih saznanja, a koja traju određeni period.

"To je obično naše zaticanje i identifikovanje bez određene dokumentacije i onda hronološki ide utvrđivanje. To se završi izvještajem o počinjenom krivičnom djelu kao krivično djelo prikrivanja iz Krivičnog zakonika Republike Srpske ili kao utaja. U malim slučajevima je uspjelo da se dokumentuje kao krađa", naveo je Laketa.

On je podsjetio da je policija 2016. i 2017. godine sprovela operativnu akciju "Dizel", kada je priveden i uhapšen veliki broj lica, prilikom čega su podnijeli izvještaji Tužilaštvu.

"Na kraju je taj epilog, nažalost, završio bez adekvatnih presuda ili bez ikakvih presuda", rekao je Laketa.

Podsjetimo, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prije nekoliko dana najavio je da će u termoelektrani Gacko početi istraga o krađi nafte i naftnih derivata, čija je vrijednost veća od 10 miliona KM.

"Nulta je tolerancija za bilo kakve zloupotrebe. Mi znamo da je šofer od direktora Termoelektrane lociran kao čovjek koji pravi zloupotrebe. Više od 10 miliona KM pokradu nafte i naftnih derivata iz Termoelektrane Gacko", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka rukovodstva Republike Srpske.