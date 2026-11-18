Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru podiglo je optužnicu protiv Prijedorčanina P.N. zbog falsifikovanja lične karte, za šta je zaprijećena kazna zatvora do pet godina, objavilo je Tužilaštvo.

Izvor: GradPrijedor.com

U optužnici se navodi da je P.N. za 3.000 evra kupio od nepoznatog lica lažnu ličnu kartu Slovenije na svoje ime, te je upotrijebio kao pravu 15. septembra 2023. godine na graničnom prelazu Gradina kod Kozarske Dubice prilikom ulaska u BiH.

Objavljena je i optužnica protiv ranije osuđivanog K.O. iz Prijedora da je 22. februara 2023. godine bivšoj vanbračnoj supruzi uputio pogrdne riječi i prijetnje, dok je u naručju držala njihovo maloljetno dijete.

Kada se žena uputila prema policijskoj stanici da ga prijavi, on ju je spriječio uhvativši je za njenu desnu ruku i gurajući.

Za krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici u prisustvu djeteta propisana je kazna zatvora od dvije do 10 godina.

Optužen je i ranije osuđivani Z.L. iz Prijedora što je u noći između 17. i 18. decembra 2022. godine u kući koju koristi dao kokain na uživanje licima S.J. i Đ.D. i što je u kući držao kanabis radi prodaje.

On je 18. decembra 2022. drogu predao muškarcu M.M, koji mu je ranije platio, a prilikom kontrole policajcima dobrovoljno predao ostatak narkotika.

Za omogućavanje uživanja droge za više lice propisana je kazna zatvora od dvije do 12 godina, a za neovlaštenu proizvodnju i promet narkotika kazna zatvora od jedne do 10 godina.

(Srna)