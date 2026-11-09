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Optužnica protiv Prijedorčanina: Nakon raskida sa djevojkom pokazivao njen intimni snimak u kafiću

Optužnica protiv Prijedorčanina: Nakon raskida sa djevojkom pokazivao njen intimni snimak u kafiću

Autor Haris Krhalić
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Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo optužnicu protiv A.R. jer je u kafiću trećim licima pokazivao snimak seksualnog odnosa nakon raskida emotivne veze.

sud čekić pokrivalica Izvor: Shutterstock

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv Prijedorčanina čiji su inicijali A.R. jer je trećim licima pokazivao snimak seksualnog odnosa sa oštećenom, nakon što mu je rekla da više ne želi da bude u emotivnoj vezi sa njim, objavilo je danas ovo tužilaštvo.

U optužnici je navedeno da je snimak sačinjen uz njen pristanak, a on ga je nakon raskida veze pokazivao u ugostiteljskom objektu trećim licima.

A.R. se tereti za krivično djelo zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje, za šta je propisana kazna zatvora do dvije godine.

Muškarac iz Krupe na Uni maloljetnici slao eksplicitne snimke majke

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv muškarca iz Krupe na Uni čiji su inicijali D.M. jer je mlađoj maloljetnici slao fotografije i snimke njene majke sa seksualnim sadržajima, objavilo je danas ovo tužilaštvo.

On se tereti za krivično djelo upoznavanje djece sa pornografijom, za šta je propisana kazna zatvora od šest mjeseci do tri godine.

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Tagovi

Prijedor optužnica intimni snimci

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