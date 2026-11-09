Oštećeni nadgrobni spomenici i groblje u Tesliću, uhapšena jedna osoba

Policija u Tesliću identifikovala je osobe koje se sumnjiče za oštećenje nadgrobnih spomenika i dijelova ograde na jednom groblju na području ovog grada.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je saopšteno iz PU Doboj, policijski službenici su juče, 8. novembra, uhapsili I.D. iz Teslića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

Policiji je tog dana prijavljeno da su na jednom groblju oštećeni ulazna kapija, stubovi ograde i nadgrobni spomenici.

Operativnim radom na terenu policijski službenici došli su do saznanja da se u vezu sa ovim događajem mogu dovesti uhapšeno lice i jedno maloljetno lice, takođe sa područja Teslića.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta nadležnom tužilaštvu biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

(Mondo)