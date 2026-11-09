Oštećeni nadgrobni spomenici i groblje u Tesliću, uhapšena jedna osoba

Policija u Tesliću identifikovala je osobe koje se sumnjiče za oštećenje nadgrobnih spomenika i dijelova ograde na jednom groblju na području ovog grada.
Kako je saopšteno iz PU Doboj, policijski službenici su juče, 8. novembra, uhapsili I.D. iz Teslića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.
Policiji je tog dana prijavljeno da su na jednom groblju oštećeni ulazna kapija, stubovi ograde i nadgrobni spomenici.
Operativnim radom na terenu policijski službenici došli su do saznanja da se u vezu sa ovim događajem mogu dovesti uhapšeno lice i jedno maloljetno lice, takođe sa područja Teslića.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta nadležnom tužilaštvu biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
(Mondo)