logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oštećeni nadgrobni spomenici i groblje u Tesliću, uhapšena jedna osoba

Oštećeni nadgrobni spomenici i groblje u Tesliću, uhapšena jedna osoba

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Policija u Tesliću identifikovala je osobe koje se sumnjiče za oštećenje nadgrobnih spomenika i dijelova ograde na jednom groblju na području ovog grada.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je saopšteno iz PU Doboj, policijski službenici su juče, 8. novembra, uhapsili I.D. iz Teslića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

Policiji je tog dana prijavljeno da su na jednom groblju oštećeni ulazna kapija, stubovi ograde i nadgrobni spomenici.

Operativnim radom na terenu policijski službenici došli su do saznanja da se u vezu sa ovim događajem mogu dovesti uhapšeno lice i jedno maloljetno lice, takođe sa područja Teslića.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta nadležnom tužilaštvu biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Teslić groblje vandalizam

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ