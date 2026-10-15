Na srpskom groblju kod Kladnja porušeni spomenici (FOTO)

Nepoznati vandali porušili su spomenike na pravoslavnom groblju u selu Vučinići kod Kladnja, rekao je paroh kladanjsko-tišćanski Darko Kujundžić, ističući da se ova nedjela ponavljaju u proteklih desetak godina i da federalne vlasti nikada nisu otkrile izgrednike.

Izvor: RTRS

Kujundžić je rekao da su na meti kao i ranijih godina bili nadgrobni spomenici porodica Zoranović, Stanišić, Gavrilović i drugih.

"Kao čovjek, a pogotovo kao predstavnik naše pravoslavne vjerske crkvene zajednice u opštini Kladanj, šokiran sam i uvrijeđen", naveo je paroh.

On je upitao ko su ti neljudi koji čine zlo nad upokojenim pravoslavnim dušama?

Kujundžić je naglasio da, iako se ova nedjela ponavljaju u posljednjih desetak godina, nikad nije dobio nikakav zvaničan odgovor vlasti u Federaciji BiH niti je ikada otkriven bilo ko od izgrednika.

On je rekao da su članovi nekih srpskih porodica pokušali da obnove spomenike svojim najmilijim, koji su ponovo bili predmet vandalskih napada.

Paroh kladanjsko-tišćanski očekuje da će se u osudi ovog vandalizma pridružiti i predstavnici Islamske vjerske zajednice i Katoličke crkve.

Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović rekao je da je, prema popisu stanovništva, u kladanjskoj opštini 1991. godine bilo 19 mjesta naseljenih Srbima.

"U Vučinićima je tada živjelo 147 Srba i nijedan musliman niti Hrvat. Prema podacima iz 2013. godine, u ovom selu živjelo je tek troje Srba, sve srpske kuće su popaljene, stoka pokradena, a poljoprivredna mehanizacija opljačkana", napomenuo je Radanović.

On je ukazao da su i u kladanjskim selima Kovačići i Olovci više puta skrnavljeni pravoslavni nadgrobni spomenici.

"Ne očekujem da će MUP Tuzlanskog kantona ovog puta pronaći izvršioce krivičnog djela, jer ni do sada nije lišio slobode nijednog izgrednika. Zbog toga je porodica Gavrilović odmah nakon rušenja spomenika, posmrtne ostatke svojih najmilijih prenijela na groblje na Han Pijesku", rekao je Radanović.

(Srna)