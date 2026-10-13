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Šestoro djece osumnjičeno za skrnavljenje grobova na katoličkom groblju u Brčkom

Šestoro djece osumnjičeno za skrnavljenje grobova na katoličkom groblju u Brčkom

Autor Haris Krhalić
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Policija Brčko distrikta utvrdila je da se šestoro djece dovodi u vezu sa oštećenjem sedam nadgrobnih spomenika na katoličkom groblju u naselju Klanac.

policija brčko Izvor: Shutterstock

Šestoro djece osumnjičeno je da je oštetilo nadgrobne spomenike na katoličkom groblju u brčanskom naselju Klanac, nakon što je policija utvrdila ko se dovodi u vezu sa ovim događajem.

Policiji Brčko distrikta BiH 12. oktobra u 8.30 časova prijavljeno je da su sprejom išarani nadgrobni spomenici na groblju u Ulici Fra Šimuna Filipovića.

Izlaskom na lice mjesta potvrđeno je da je plavim sprejom poprskano sedam nadgrobnih spomenika, i to u dijelu gdje se nalaze krstovi. Na pregradi između dva grobna mjesta ispisano je veliko latinično slovo "P", a prevrnuta je i jedna saksija te razbijen lampion.

Policijski službenici obavili su uviđaj, nakon čega je utvrđeno da postoji osnov sumnje da je počinjeno krivično djelo "Povreda mira pokojnika" iz člana 373. stav 1 Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH.

Iz policije je saopšteno da su, zbog prirode događaja i mogućeg uticaja na osjećaj sigurnosti u zajednici, prioritetno preduzete mjere na pronalasku odgovornih.

Nakon prikupljenih operativnih saznanja, policija je utvrdila da se u vezu sa ovim događajem dovodi šestoro djece koja su i ranije bila poznata policiji zbog problematičnog ponašanja.

Predmet je formiran, a Tužilaštvu Brčko distrikta BiH biće dostavljena obavijest radi donošenja konačne tužilačke odluke. O događaju će biti obaviješten i Pododjel za socijalnu zaštitu Brčko distrikta BiH.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH.

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Brčko groblje policija

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