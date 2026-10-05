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Pješak (84) podlegao povredama: Vozač nakon nesreće u Brčkom uhapšen

Pješak (84) podlegao povredama: Vozač nakon nesreće u Brčkom uhapšen

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Osamdesetčetvorogodišnji pješak iz Brčkog preminuo je od posljedica povreda zadobijenih kada ga je danas udarilo vozilo, a policija je uhapsila tridesetpetogodišnjeg vozača iz Brčkog.

Pješak (84) poginuo u Brčkom, vozač uhapšen nakon saobraćajne nesreće Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Povrijeđeni pješak prevezen je vozilom Hitne pomoći u brčansku bolnicu, gdje je ubrzo podlegao zadobijenim povredama.

Saobraćajna nesreća dogodila se u Mostarskoj ulici, na zapadnom izlazu iz Brčkog, potvrdila je portparol brčanske Policije Dževida Hukičević.

Policijski službenici izvršili su uviđaj, a vozač je osumnjičen za teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

(Mondo)

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Tagovi

Brčko saobraćajna nesreća

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