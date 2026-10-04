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Hapšenje u Trebinju: Pucali iz vatrenog oružja, pa zalutalim metkom ranili sugrađanina

Hapšenje u Trebinju: Pucali iz vatrenog oružja, pa zalutalim metkom ranili sugrađanina

Autor Dragana Božić
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Dvije osobe iz Trebinja uhapšene su zbog sumnje da su juče koristili vatrenog oružje i da je jednu osobu ranio zalutali metak.

Pucnjava u Trebinju Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Iz Policijske uprave Trebinje saopšteno je da su uhapšena lica Z. P. i D. P. za koje je operativnim radom utvrđeno da su sinoć koristila vatreno oružje nakon što je prijavljeno da je jedno lice zadobilo povrede od zalutalog metka.

Uviđajem kod porodičnih kuća koja koriste ova lica pronađeno je i izuzeto 88 čaura kalibra 7,62 milimetra i jedan metak istog kalibra.

Takođe su pronađene i privremeno oduzete dvije puške, devet pakovanja eksploziva ukupne težine 8,1 kilogram, dva prazna okvira od automatske puške i 492 metra kalibra 7,62 milimetara.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je policijskim službenicima naložilo da preduzmu mjere i radnje s ciljem dokumentovanja krivičnih djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija. 

(Srna)

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