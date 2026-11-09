Za dlaku izbjegnuta tragedija: Oglasila se policija o ranjavanju lovca kod Banjaluke

Policijska uprava Banjaluka oglasila se o incidentu u mjestu Ramići u kojoj je ranjen jedan lovac.

Izvor: Shutterstock

Iz policije su potvrdili da se slučaj dogodio, te da je lovac prevezen na UKC.

"Policijskoj upravi Banjaluka juče je prijavljeno da je istog dana oko 10,40 časova u mjestu Ramići tokom lova jedan lovac pucajući iz lovačke puške sa sačmom slučajno pogodio drugog lovca koji je zadobio tjelesne povrede. Povrijeđeni lovac je medicinski zbrinut na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske", naveli su iz policije i dodali:

"Policijski službenici su na licu mjesta izvršili uviđaj. Sve mjere i radnje preduzete su uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji je naložio da se preduzmu sve mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti navedenog događaja".

(Mondo)