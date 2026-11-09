Akcija "Tex" u Tuzli: Oduzete pantalone vrijedne skoro 141.000 KM (FOTO)

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH privremeno su oduzeli 2.502 komada pantalona poznatih svjetskih robnih marki, čija se vrijednost procjenjuje na oko 140.800 KM.

Izvor: UIO BiH

Roba je oduzeta u nastavku operativne akcije „Tex“, koju su službenici UIO BiH sproveli na području Regionalnog centra Tuzla.

Kako je saopšteno iz UIO BiH, ovlašteni službenici Grupe za sprečavanje krijumčarenja, Odsjeka za provođenje propisa Regionalnog centra Tuzla, izvršili su kontrolu prometa i porijekla robe kod dva pravna lica, na osnovu operativno-taktičkih saznanja o mogućim nepravilnostima u njihovom poslovanju.

Izvor: UIO BiH

Tom prilikom pronađena je veća količina robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija.

Riječ je o 2.502 komada pantalona sa nazivima poznatih svjetskih robnih marki, koje su bile namijenjene daljoj prodaji.

Pronađena roba je privremeno oduzeta, a zbog utvrđenih nezakonitosti protiv odgovornih lica preduzete su zakonom propisane mjere i radnje.

(Mondo)