U Banjaluci oduzeta roba vrijedna 338.420 KM: Tekstil, obuća, torbice...

U Banjaluci je tokom avgusta privremeno oduzeta roba vrijedna oko 338.420 KM zbog nepravilnosti i nedostatka dokumentacije.

Izvor: UIO BiH

Na području Banjaluke tokom avgusta privremeno je oduzeta roba čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko 338.420 KM, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Riječ je o rezultatima više kontrola sprovedenih na osnovu obavještajnih informacija o nepravilnostima u poslovanju, a u jednom slučaju utvrđene su sumnje na krijumčarenje tekstila iz Austrije i njegovu organizovanu distribuciju u BiH.

Tokom provjera prometa i porijekla robe pronađena je veća količina robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija.

Među privremeno oduzetom robom nalazili su se muška i ženska obuća, novčanici, torbice, donji veš, kačketi, trenerke i majice renomiranih brendova. Vrijednost ove robe procijenjena je na oko 252.160 KM.

Pronađeni viškovi robe bez dokumentacije

U drugom slučaju, nakon obavještajne informacije o nepravilnostima u poslovanju samostalnog preduzetnika u vezi sa skladištenjem robe, ovlaštena lica izvršila su kontrolu.

Tom prilikom utvrđen je višak robe u odnosu na onu koja je bila zavedena, a za koju nije postojala dokumentacija o porijeklu.

Vrijednost privremeno oduzete robe procijenjena je na oko 36.835 KM.

U trećem slučaju ovlaštena lica postupala su kod fizičkog lica koje obavlja preduzetničku djelatnost. Kontrolom je utvrđen višak robe za koju nije postojala potrebna dokumentacija kojom bi se dokazali njeno porijeklo i carinski status.

Ta roba je takođe privremeno oduzeta, a njena vrijednost procjenjuje se na oko 49.425 KM.

Zbog utvrđenih nezakonitosti protiv odgovornih lica preduzete su zakonom propisane mjere i radnje u svim navedenim slučajevima.